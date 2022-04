Junge wird mit seltener Fehlbildung geboren - Ärzten unterläuft beinahe fataler Fehler

Von: Momir Takac

In Brasilien wird ein Zweijähriger operiert, der mit zwei Penissen auf die Welt gekommen war. Die Ärzte mussten ihm das größere Glied entfernen.

Bei der Operation in Sao Paolo wäre es beinahe zu einer Verwechslung gekommen, die für den Jungen folgenschwer hätte sein können. Ärzte hatten eigentlich geplant, ihm das linke Glied zu überlassen, das größer war, berichtete der englische Mirror.

Junge mit zwei Penissen geboren: Mutter mit Bedenken, er könne nur aus einem Glied urinieren

Doch nach einem Einwand der Mutter änderten die Mediziner ihre Vorgehensweise. Die Mama des Jungen hatte Bedenken geäußert, dass ihr Sohn nur durch den rechten Penis urinieren könne. In Großbritannien musste ein Mann ebenfalls an seinem besten Stück operiert werden. Er dachte, er hat nur einen Ausschlag, doch die Diagnose war ernüchternd.

Vor dem Eingriff hatte sich das Operationsteam der Bundesuniversität von Sao Paolo über ähnliche Fälle informiert. So auch über einen Fall im Irak, bei dem ein Junge sogar mit drei Gliedern geboren worden war. Anschließend führten die Ärzte die Operation erfolgreich durch. Dabei stellten sie fest, dass eine Harnröhre ins Nichts führte.

Nur einer von fünf Millionen Jungen kommt mit einem Doppel-Penis zur Welt

Diphallie - so heißt die Krankheit, bei der Menschen mit einer Doppelfehlbildung des Penis geboren werden - ist eine sehr seltene Anomalie, die nur in einem von fünf Millionen Fällen auftritt. Ebenfalls in diesem Jahr wurde ein Junge in Usbekistan operiert. Er hatte sogar sieben Jahre beschwerdefrei gelebt. In den USA ist ein Teenager operiert worden, dessen Glied die Form eines Footballs hatte. (mt)