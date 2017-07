Braunbären-Horror! Zwei Männer nach Attacke schwer verletzt

In Rumänien sind zwei Hirten von einem Braunbär angegriffen und schwer verletzt worden.

Bukarest - Nach Angaben des Jagdverbands ließen die beiden 53 und 43 Jahre alten Männer ihre Herde etwa acht Kilometer von einem Dorf in den Karpaten weiden, als sie von dem Bär attackiert wurden. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden, doch waren ihre Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

60 Prozent der Braunbären in Europa, rund 6000 Braunbären, leben in Rumänien; ihr Lebensraum dort wird Tierschützern zufolge aber zunehmend durch Weideland eingeschränkt, immer wieder kommt es deshalb zu Angriffen. Allein in der Region, in der die beiden Schäfer verletzt wurden, zählten die örtlichen Behörden seit Jahresbeginn sieben Attacken.

Ende 2016 hatte das Umweltministeriums erstmals seit 16 Jahren die Bärenjagd komplett verboten. Davor gab es jährlich 550 Tiere zum Abschuss frei. Nach heftigen Protesten von Bürgermeistern und Bauern aus den Karpaten schlug es am Donnerstag vor, 140 Tiere wieder zum Abschuss freizugeben. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

