Sieben Tiere tot: Selbstjustiz von wütenden Bürgern? Mysteriöse Todesserie unter Braunbären in Italien

Von: Johannes Welte

Teilen

In Italien werden wie hier im Nationalpark Abruzzen immer wieder Bären erschossen. © Parco Nazionale d‘Abruzzo Lazio e Molise/Facebook

Bären sorgen in Norditalien regelmäßig für Schlagzeilen, weil sie in Siedlungen eindrangen. Jetzt wurden zwei der Raubtiere tot entdeckt. Tierschützer glauben an Wilderei.

Trient – Spätestens seit dem Tod eines Joggers im Frühjahr dieses Jahres sind Bären in Norden Italiens ein Reizthema. Es gab weitere Angriffe auf Menschen, zuletzt drangen die Tiere in Siedlungen ein und plünderten Mülltonnen. Mehrere Problembären sollen eingefangen oder getötet werden, was bislang nicht gelang. Einige Einheimische greifen jetzt offenbar zur Selbstjustiz.

Am Mittwochnachmittag (11. Oktober) informierte die Autonome Provinz Trient mit einer dünnen Pressemitteilung darüber, dass im Trentino zwei tote Bären gefunden wurden – in den Gemeindegebieten Bresimo und Ronzone im Nonstal (Val di Non) etwa 60 Kilometer westlich von Bozen. „Das erste der beiden Exemplare wurde bereits geborgen und an das Zooprophylaktische Institut Venedig geliefert“, berichtet die Provinz. Dort soll die Todesursache festgestellt werden.

Jetzt sieben Bären im Trentino auf mysteriöse Art gestorben

Dieses Jahr sind es somit schon sieben Bären, die auf bislang mysteriöse Art ums Leben kamen: Am 30. April wurde der Kadaver von M62“ am 30. April in einem unzugänglichen Gebiet zwischen dem Molvenosee und San Lorenzo Dorsino nördlich des Gardasees entdeckt. Die Behörden gaben als mutmaßliche Todesursache den Angriff eines weiteren Bären an. Tierschützer glaubten schon damals, dass M62 durch Menschenhand starb. Anschließend wurden drei weitere tote Bären im Val di Sole, auf dem Monte Peller und in der Gegend von Cavedago nordwestlich von Trient tot aufgefunden.

Am 27. September wurde der Bär F36 tot im Bondone-Tal in der Gemeinde Judikarien nördlich des Gardasees aufgefunden. Eine erste äußere Untersuchung des Kadavers ließ keine Rückschlüsse auf die Todesursache zu. Gegen diesen Bären lag allerdings eine Tötungsanordnung der Provinz vor, die nach zwei Scheinangriffen auf Wanderer von der Provinz erlassen wurde: Eine Entscheidung, die jedoch vom regionalen Verwaltungsgericht Trient ausgesetzt wurde und immer noch Gegenstand eines Rechtsstreits ist.

Tierschützer glauben nicht mehr an Zufall

Der Vorsitzenden der Europäischen Tierrechtspartei, Stefano Fuccelli vermutet, dass die Bären von Menschen getötet wurden: „Wir glauben nicht mehr an Zufälle, wir glauben nicht mehr an einen weiteren Unfalltod, wir glauben nicht mehr an die Berichte der Forstbehörde. Wir glauben nicht länger an eine lokale Regierung, die wilden Tieren und geschützten Arten den Krieg erklärt hat und Wilderer zu ermutigt und sozialen Hass schürt“, zitiert der Sender Rai Fuccelli.

Massimo Vitturi von der Tierschutzorganisation LAV meint dort „dass die betreffende Provinz ein wahrer Wilder Westen für Wildtiere ist: Jeden Tag müssen wir die Opfer von Wildkillern zählen. Ein echtes Massaker, auf das wir mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln reagieren.“

Auch in den Abruzzen in Mittelitalien sterben Bären durch Menschenhand: Eine Bärenmutter wurde durch einen Jäger gewildert. In der Vergangenheit gab es bereits weitere solche Fälle in den Abruzzen, die der dortige Nationalpark dokumentiert hatte.