Brutaler Angriff auf Transfrau: Kinder reißen Perücke vom Kopf und schlagen ins Gesicht

Erneut kam es in Deutschland zu einem Angriff auf eine queere Person. In Bremen wurde eine Transfrau von mehreren Personen attackiert. Mehrere der Tatverdächtigen sind noch Kinder.

Bremen – Rund eine Woche nach einer Attacke auf eine 57-jährige Transfrau in einer Bremer Straßenbahn hat die Polizei vier Verdächtige im Alter zwischen zwölf und 13 Jahren ermittelt. Die Kinder konnten anhand der Videoaufnahmen aus der Straßenbahn identifiziert werden, das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bremen: Angriff auf Transfrau – Kinder und Jugendliche verletzten 57-Jährige schwer

Sie werden beschuldigt, zusammen mit weiteren Jugendlichen und Kindern Anfang September die Transfrau beleidigt und geschlagen zu haben. Die 57-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die Jugendlichen rissen ihr unter anderem die Perücke vom Kopf, einer der Beteiligten schlug dem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Erst als andere Fahrgäste eingriffen, ließen sie von der Frau ab und flüchteten.

Wegen des Alters der Täter fahndeten Staatsanwaltschaft und Polizei mit dem Videomaterial aus der Überwachungskamera in der Straßenbahn zunächst nur über das polizeiliche Intranet nach ihnen. Daraufhin erkannten Streifenpolizisten am Sonntagabend bei einem Einsatz in Bremen-Huchting zunächst einen Zwölfjährigen und im weiteren Verlauf neun weitere Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 14 Jahren. Alle wurden mit auf die Polizeiwache genommen, die Eltern wurden benachrichtigt.

Die Verdächtigen wären im strafrechtlichen Sinne grundsätzlich noch nicht strafmündig. Die Grenze dafür liegt im Deutschland bei 14 Jahren.

Angriff auf Transfrau in Bremen: Polizei ermittelt wegen Hasskriminalität

Die weiteren Ermittlungen zu den Tatbeteiligten dauern an. Der Staatsschutz ermittelt wegen Hasskriminalität und gefährlicher Körperverletzung. Transpersonen sind Menschen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.

Nur wenige Tage vor dem Vorfall in Bremen war im nordrhein-westfälischen Münster ein 25-jähriger Transmann nach einem Angriff bei einer Veranstaltung zum Christopher Street Day (CSD) gestorben. Er hatte sich laut Polizei schützend vor Teilnehmerinnen gestellt, die von einem 20-Jährigen homophob beleidigt wurden. Der 20-Jährige schlug ihn mehrfach ins Gesicht, woraufhin er stürzte. Er starb später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer befindet sich in Haft.

Insbesondere die Tat von Münster sorgte für Entsetzen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte ein schärferes Vorgehen gegen queerfeindliche Gewalt in Deutschland an. Unter anderem stellte sie eine präzisere Erfassung in den Polizeistatistiken an. Es sei von einem großen Dunkelfeld auszugehen. (md mit dpa und AFP)