Jugendliche prügeln Tramfahrer ins Krankenhaus – wegen der Endhaltestelle

Von: Christina Denk

Teilen

Als ein Tramfahrer zwei Jugendlichen mitteilte, dass sie an der Endhaltestelle waren, verprügelten sie ihn. Sie traten auch am Boden noch nach. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Bremen – Zwei Jugendliche wollten in Bremen in eine Tram einsteigen. Doch sie befanden sich an der Endhaltestelle. Als der Straßenbahnfahrer ihnen mitteilte, die Fahrt hier zu Ende sei, rasteten sie aus.

Jugendliche verprügeln Tramfahrer: Er hatte ihnen erklärt, dass sie an der Endhaltestelle standen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 26-jährige Tramfahrer am Sonntag (19. Februar) kurz vor Mitternacht in eine Wendeschleife im Stadtteil Hemelingen und hielt hinter einer weiteren Bahn. Dort sah er, wie zwei Jugendliche sich an den geschlossenen Hintertüren der Straßenbahn zu schaffen machten. Er machte die Jungen darauf aufmerksam, dass diese Bahn nicht mehr weiterfahren wird.

Den Angaben zufolge griffen sie ihn daraufhin sofort an. Sie schlugen ihm demnach mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht und gegen den Kopf, bis er zu Boden ging. Auch dort traten die Angreifer weiter auf den 26-Jährigen ein, dabei stießen sie erneut gegen seinen Kopf.

Jugendliche verprügeln Tramfahrer: Fahrer muss ins Krankenhaus – Polizei sucht nach Tätern

Erst als Anwohner auf den Vorfall aufmerksam wurden, ließen die Jugendlichen von dem Mann ab und flüchteten. Der Bahnfahrer wurde durch Rettungskräfte erstversorgt. Er stand unter Schock. Zur weiteren Behandlung wurde der 26-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung berichtet, hatte er mehrere Prellungen und blutige Verletzungen erlitten.

Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die jugendlichen Täter sollen demnach etwa 16 bis 17 Jahre alt sein. Sie trugen bei dem Angriff schwarze Kapuzenpullover und einer der beiden Badelatschen, so die Polizei. Zeugen wurden aufgerufen, sich zu melden.

In Bremen haben zwei Jugendliche einen Tramfahrer verprügelt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). © Maximilian Koch/Imago

Immer wieder kommt es zu tätlichen Angriffen. In Trier wurden Polizisten bei einem Einsatz von 40 Personen angegriffen – „mit Eisenstangen, Glasflaschen, Besen und Schaufeln“. Die Ermittlungen laufen. In München leistete ein Verdächtiger nach homophoben Beleidigungen und einem Faust-Schlag ins Gesicht eines Münchners heftigen Widerstand gegen die Polizei. (chd/AFP)