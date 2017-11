Schüsse vor Supermarkt: Täter noch auf der Flucht, Opfer stirbt in Klinik

Großeinsatz in Bremen

+ © dpa Der Tatort im Bremer Stadtteil Gröpelingen. © dpa

An einem Supermarkt in Bremen sind am Donnerstagmorgen Schüsse gefallen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Die Hintergründe des Geschehens sind demnach noch unklar.