Massiver Stau auf Brenner-Autobahn: Lkw mit Palmöl in Flammen

Feuerinferno am Brenner: Ein Lkw zwischen der Mautstelle Schönberg und Matrei brennt auf der Autobahn komplett aus. © Screenshot Facebook/ Feuerwehrinfos Südtirol

Verkehrschaos wegen eines brennenden Lasters. Die Brenner-Autobahn in Tirol musste am Dienstag zeitweise komplett gesperrt werden. Ein Video zeigt das Feuer.

Matrei am Brenner – Die Brennerroute zwischen Italien und Österreich ist ein Nadelöhr und häufig überlastet. Staus gibt es besonders häufig auf dem Abschnitt der Brenner-Autobahn A13 in Tirol. Ein brennender Lkw legte den Verkehr am Dienstag auf der Strecke lahm. Von „massiven Staus“ auf der Nordroute und auf der Inntal Autobahn spricht die österreichische Polizei. Es war ein verheerendes Feuer, wie ein Video vom Unfallort zeigt.

Dicke Rauchschwaden verdunkelten den Himmel, als der Lkw in Flammen stand – ein anderer Verkehrsteilnehmer filmte das Feuer offenbar mit seinem Handy. Er fuhr dabei langsam auf der Gegenfahrbahn, vermutlich mit einem anderen Lkw, an der Unfallstelle vorbei. In dem wütenden Feuer ist ein Sattelzug zu erkennen.

Das Video und weitere Bilder sind auf dem Facebook-Account Verkehrsinfos.it zu finden. Es scheint fast unglaublich, dass der Lkw-Fahrer – ein 64-jähriger Italiener – bei dem Unfall nur leicht verletzt wurde. Alle anderen Beteiligten blieben laut Polizei unverletzt.

Lkw brennt nach Crash vollständig aus

Der schwere Unfall auf der Brenner-Autobahn ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr kurz vor der Hauptmautstelle Schönberg auf der Fahrbahn in Richtung Innsbruck. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Italiener mit seinem Sattelzug samt Anhänger auf einen anderen Lkw auf. Der italienische Fahrer konnte aus unbekanntem Grund nicht mehr anhalten. Durch den Aufprall wurden die beiden Sattelzüge ineinander geschoben und fingen Feuer. Insgesamt waren vier Schwerfahrzeuge an dem Unfall beteiligt, zwei davon brannten. Ebenfalls ein Sattelzug war an einem schweren Unfall auf der A9 bei München beteiligt.

Augenzeugen alarmierten laut der Feuerwehr Steinach die Leitstelle Tirol. Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren wurden per Pager benachrichtigt. Einer der Lkw war mit Palmöl beladen, so die Feuerwehr Matrei am Brenner. „Mit schwerem Atemschutz und unter mehreren C-Angriffsleitungen gelang es uns schließlich, die Fahrzeuge abzulöschen“, postete die Feuerwehr auf Facebook.

Lkw-Feuer in Tirol: Brenner-Autobahn nur in Richtung Norden befahrbar

Eine Stunde später war das Feuer gelöscht. Übrig blieben völlig ausgebrannte Wracks, wie auf weiteren Fotos im Internet zu sehen ist. Der Brenner war auf diesem Streckenabschnitt zeitweise vollständig gesperrt. Um 12.49 Uhr konnte eine Fahrspur in Richtung Norden wieder freigegeben werden. Ein Ende der Aufräum- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle war laut Polizei am Dienstagabend noch nicht in Sicht.

Streit um Stau auf dem Brenner gab es zuletzt zwischen Österreich und Italien. Am Tag der Deutschen Einheit brachte ein Lkw-Fahrverbot die Autobahn zum Stillstand.

