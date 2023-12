Sänger (30) bricht während seines eigenen Konzerts zusammen und stirbt – Fans reagieren bestürzt

Von: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Der brasilianische Gospelsänger Pedro Henrique starb während eines Auftritts an einem Herzinfarkt – er wurde nur 30 Jahre alt. © Screenshot/X

In den sozialen Medien verbreitet sich das Video eines Sängers, der auf der Bühne zusammenbricht und stirbt. Pedro Henrique wurde nur 30 Jahre alt.

Brasilia – Der brasilianische Gospelsänger Pedro Henrique ist tot. Bereits vor offiziellem Bekanntwerden des Todes kursierte ein Video in den sozialen Medien. Insbesondere auf X (ehemals Twitter) verbreitete es sich wie ein Lauffeuer.

Brasilianischer Gospelsänger stirbt auf der Bühne

In dem Video auf X kann der Gospelsänger aus Brasilien bei seinem Auftritt beobachtet werden. Im weißen Anzug singt Pedro Henrique seinen Song „Vai Ser Tão Lindo“, die Zuschauer stimmen ebenfalls ein. Dann passiert das unfassbare: Der Sänger kippt plötzlich um und bleibt nach kurzen augenscheinlichen Krämpfen reglos am Boden liegen. Bereits am Mittwoch kam es zu dem dramatischen Moment, bei dem der Gospelsänger verstorben war.

Einige Zuschauer versuchten noch, dem Brasilianer auf der Bühne zu helfen. Viele von ihnen blickten geschockt in Richtung des zusammengesackten Künstlers. Obwohl Pedro Henrique in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, konnte dort nur noch der Tod des Sängers festgestellt werden. Auf Instagram gab das Plattenlabel des Sängers eine Botschaft an die Fans und Hinterbliebenen ab: „An die Familie und Freunde, unser tiefstes Beileid und unseren Respekt.“ Erst im Juli starb US-Sänger Tony Bennett.

Plattenlabel gibt Todesursache des 30-jährigen Sängers bekannt

Wie das Plattenlabel Todah Music weiter schrieb, „war Pedro ein fröhlicher junger Mann und freundlich zu allen.“ In der Folge bestätigten sie, dass der 30-jährige Gospelsänger einem schweren Herzinfarkt erlegen war, den er auf der Bühne erlitten hatte. Besonders tragisch ist der Tod des Sängers auch für seine Frau und seine neugeborene Tochter. Ihr Kind hatten Pedro Henrique und seine Ehefrau Suilan Barreto erst im Oktober bekommen.

Auch in den Kommentaren der sozialen Medien zeigten sich die Menschen bestürzt über das plötzliche Ableben des Sängers. „Mein Beileid gilt der Familie und den Freunden“, kommentierten viele Nutzer. Auf Instagram kommentierte ein User unter den Post von Todah Music, dass „das eine Warnung für alle Menschen sein sollte, sich auch in jungen Jahren um die eigene Gesundheit zu kümmern, unabhängig davon, wie viel man zu tun hat“. Auch ein Musiker aus Südafrika brach während eines Auftritts zusammen und starb. (rd)