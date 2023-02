Brief vom 6.2.1916 kommt nach über 100 Jahren an: Empfänger „ziemlich überrascht und verwirrt“

Von: Ines Baur

Teilen

Er kann wohl nichts für die 100jährige Verspätung. Ein Buggy der Royal Mail in London. (Symbolbild) © Wolfram Kastl/dpa

Woran lag es wohl? Ein im Februar 1916 geschriebener Brief kam mit mehr als 100 Jahren Verspätung in einer Wohnung im Süden Londons an.

London - Rekordverdächtig. Nach über 100 Jahren erreichte ein Brief in Großbritannien seine Zieladresse im Süden Londons. Weder Absenderin noch Adressatin dürften noch leben. Und der aktuelle Bewohner der Londoner Anschrift, Finlay Glen, sagte gegenüber der BBC, er sei „offensichtlich ziemlich überrascht und verwirrt“ gewesen.

100 Jahre unterwegs - Brief wurde zur Zeit King George V verschickt

Wie lange der Brief unterwegs war, dürfte klar werden mit einem Blick auf die geschichtlichen Ereignisse. So wurde der Brief zwei Jahre vor der Einführung der Lebensmittelrationierung im Ersten Weltkrieg verschickt, schreibt die BBC. König Georg V. war seit fünf Jahren auf dem Thron. Die zukünftigen Premierminister Harold Wilson und Sir Edward Heath wurden beide im gleichen Jahr geboren.

Der Brief war für „meine liebe Katie.“ Das sei die Frau des örtlichen Briefmarkenmagnaten Oswald Marsh gewesen, so Stephen Oxford, Herausgeber der Norwood Review. Marsh war damals ein Briefmarkenhändler, der oft als Sachverständiger in Fällen von Briefmarkenbetrug herangezogen wurde. Verfasserin war eine Freundin der Familie, Christabel Mennell, Tochter eines wohlhabenden Teehändlers. Sie schrieb ihn wahrscheinlich während eines Urlaubs in Bath. Mennell schrieb, sie schäme sich „ziemlich für mich, nachdem ich gesagt habe, was ich getan habe“, und dass sie sich „hier mit einer sehr schweren Erkältung elend“ gefühlt habe.

Warum kam der Brief erst nach 100 Jahren an?

Warum das mit einer 1-Pence-Briefmarke von König Georg V. frankierte und im Februar 1916 im westenglischen Bath abgestempelte Schreiben erst nach so langer Zeit ankam, ist nicht bekannt. Die Royal Mail teilte auf Anfrage mit: „Vorfälle wie dieser sind sehr selten, und wir sind unsicher, was in diesem Fall passiert ist.“

Ebenfalls unklar ist, warum Glen den Brief nach dem Erhalt 2021 noch zwei Jahre in einer Schublade aufbewahrte, bevor er ihn öffentlich machte. Zwar sei es eine Straftat, Briefe zu öffnen, die nicht an einen selbst adressiert sind, sagte der 27-Jährige. Aber als er realisiert habe, dass das Schreiben von 1916 stamme und nicht von 2016, habe er es nur fair gefunden. „Wenn ich eine Straftat begangen haben sollte, kann ich mich nur entschuldigen“, sagte Glen. Sollten die Nachfahren der Beteiligten sich melden, werde er ihnen den Brief gerne übergeben. (ib/dpa)