Angeblich Briefe aufgetaucht: Mutmaßlicher Maddie-Mörder will, dass Freunde seine Unschuld beweisen

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Ein Verdächtiger im Fall der Maddie McCann sitzt aktuell im Gefängnis. Nun beteuert der Deutsche in Briefen seine Unschuld in mehreren Fällen.

München – Der deutsche verurteilte Vergewaltiger Christian B. gilt als einer der Hauptverdächtigen im Fall der verschwundenen Madeleine McCann. Aktuell sitzt der 45-Jährige wegen einer anderen Tat in Portugal eine Gefängnisstrafe von sieben Jahren ab. Nun soll er einen Brief an Freunde geschrieben haben, in denen er der Polizei einen Komplott gegen ihn vorwirft.

Mutmaßlicher Mörder von Maddie McCann schreibt Briefe aus Gefängnis

Über den Inhalt des Briefes hatte zunächst das britische Boulevardblatt Mirror berichtet. „Zu der Zeit, als einige dieser Straftaten begangen worden sein sollen, war ich im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft versucht, mir eine Falle zu stellen und hofft, dass ich unter dem psychischen Druck kapitulieren werde“, zitiert die Zeitung Christian B. aus seinem mutmaßlichen Brief. Eine Quelle wird nicht genannt. Weiter soll der 45-Jährige behaupten, dass es keine Beweise gegen ihn gebe und er keine der ihm vorgeworfenen Taten begangen habe. „Sie hoffen, dass ich einfach zu allem ‚Ja‘ sage, damit ich dieser psychischen Folter entkommen kann.“

Seit dem 3. Mai 2007 gilt Maddie McCann als vermisst. © Luis Forra/dpa

Aktuell sitzt Christian B., ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter, wegen der Vergewaltigung einer Seniorin in Portugal für sieben Jahre in Haft. Er soll laut Polizei zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve im Süden Portugals gelebt haben. Dort, wo 2007 auch die damals 3-jährige Madeleine McCann aus ihrem Hotelzimmer verschwand. Portugiesische und deutsche Ermittler gehen davon aus, dass er das Mädchen getötet hat. Die Indizien reichten jedoch nicht aus, um Anklage im Fall von Maddie McCann zu erheben.

Maddie McCann: Hauptverdächtiger beteuert seine Unschuld in mehreren Fällen

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig erhob 2022 jedoch in anderen Fällen Anklage gegen Christian B.. Unter anderem wurden ihm drei schwere Vergewaltigungen an Mädchen und Frauen zwischen Kindes- und Seniorenalter vorgeworfen sowie zwei Taten des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die Taten sollen sich alle zwischen den Jahren 2000 und 2017 ereignet haben.

Das mysteriöse Verschwinden im Urlaub und ein Deutscher unter Verdacht: Der Vermisstenfall Maddie McCann Fotostrecke ansehen

Da es sich bei Christian B. um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter handelt, müssen die neuen Informationen mit äußerster Vorsicht betrachtet werden. „Niemand weiß, wer diese Menschen sind und was mit ihnen geschehen ist. Kein Name, keine Nationalität, nichts“, habe er demnach in seinem Brief weiter geschrieben. In der offiziellen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Braunschweig werden unterdessen in jedem vorgeworfenen Fall ein Alter und eine Nationalität des jeweiligen Opfers genannt. Damit sind die angeblichen Vorwürfe von Christian B. zumindest in dieser Hinsicht zunächst als unzulässig zu betrachten. (nz)