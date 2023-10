„Angriff auf Frauen“: Airline präsentiert genderneutrale Uniformen – das passt einigen überhaupt nicht

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Die neue Uniform einer britischen Airline sorgt für viel Diskussion. Alle Geschlechter sollen sich damit wohlfühlen. Im Netz gehen die Meinungen auseinander.

London – „Für alle geeignet“, damit präsentierte die Fluggesellschaft British Airways Anfang Oktober neue Uniformen für ihre Mitarbeiter auf Facebook. Zu der neuen Ausstattung gehören Overalls, Röcke, Kleider und Hosenkombination, die allen Geschlechter ansprechen sollen. Nach 20 Jahren will die Fluggesellschaft ihre Uniformen modernisieren und kündigte den „Beginn einer neuen Ära“ an. Doch die neue Uniform soll bei den Mitarbeitern nicht wirklich gut ankommen. Vor allem Frauen kritisierten die „billigen“ Outfits.

„Angriff auf Frauen“ – British Airways stellt neue Uniform vor

Am 6. Oktober postete British Airways ihre neue Uniform, die von dem britischen Modedesigner Ozwald Boateng entworfen wurde, auf Facebook. Das Besondere, die Kleidung ist auch für non-binäre Menschen ausgelegt und somit geschlechterneutral, wie die DailyMail berichtete. Diese Neuheit folgt auf weitere Lockerungen von Britisch Airways. So hat die Fluggesellschaft im vergangenen Jahr strenge Uniform-Regeln aufgehoben und männlichen Mitarbeitern erlaubt, Make-up und Handtaschen zu tragen.

„Dies ist ein Angriff auf Frauen, um British Airways ‚woken‘ Beruf zu befriedigen“, beschwerte sich ein angeblicher Insider bei der britischen The Sun. „Das Ganze ist ein Chaos. Frauen sind so nicht glücklich“, so die Quelle weiter. Der Insider beklagte, dass die Airline lediglich nur spezielle Uniformen für non-binäre Personen und für die geschlechtsspezifische Crew hätte herstellen müssen. Stattdessen beklagen viele, dass die Uniformen für Frauen bewusst „androgyn“ konzipiert wurde.

Neue British Airways Uniform sorgt für Diskussion im Netz: „Sehr langweilig“

Seit 2018 entwickelte der Designer Boateng die neuen Uniformen für British Airways, wie die Airline in einer Pressemitteilung vom 6. Januar bekannt gab. Er habe die Arbeit der Mitarbeiter am Flughafen begleitet, um zu verstehen, welche Ansprüche an die Uniformen gestellt werden. Rund 1.500 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen nahmen dabei an zahlreichen Workshops teil, um die Eignung der Kleidung zu prüfen, so die Fluggesellschaft.

Die Fluggesellschaft British Airways stellte ihre neue Uniform vor. Diese kommt vor allem bei den Mitarbeiterinnen nicht gut an. © Screenshot Facebook/British Airways

Auch unter dem Facebook-Post der Airline sammelten sich einige kritische Kommentare zu der neuen Uniform. „Wir haben auf unserem letzten Flug mit der Kabinenbesatzung gesprochen und sie sind nicht beeindruckt. Dieser Overall ist so unpraktisch. Vor allem, wenn man schnell aufs Klo muss!“, lautete ein Kommentar. „Was habt ihr getan?“, fragte ein Nutzer. „Diese neue Uniform ist sehr langweilig, ohne Glamour, Stil und Form“, schrieb ein weiterer User. Ein anderer Nutzer sah darin eine Geldverschwendung und kommentierte: „Mit der Alten war nichts falsch.“

Geteilte Meinung über neue Uniformen: „Das sieht großartig aus“

Doch nicht nur negatives Feedback erreichte die Airline. „Sieht sehr glamourös und stylish aus!“, so das Urteil eines Users. „Liebe den neuen Look“ oder „Das sieht großartig aus“, kommentierten andere Facebook-Nutzer die Uniform. Passagiere der Airline können seit dem Sommer 2023 die neue Uniform bestaunen. Dass das Urteil der Facebook-Nutzer verschieden ausfällt, ist kaum verwunderlich. Schließlich sind Geschmäcker verschieden.

Bereits vor ein paar Jahren machte British Airways Schlagzeilen. Damals ging es nicht um die Uniformen, sondern um einen Passagier, der für Rauch im Flugzeug sorgte. (vk)