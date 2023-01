Rauch im Cockpit: Piloten bitten um Notlandung bei Flug London-Verona

Von: Marcus Giebel

Zwischenfall an Bord: Im Cockpit einer Maschine von British Airways trat Rauch aus. (Symbolbild) © IMAGO / News Images

Während eines Fluges zwischen London und Verona tritt im Cockpit Rauch aus. Die Piloten bitten deshalb, am Zielflughafen bevorzugt behandelt zu werden.

München – Vorsicht ist immer ein guter Ratgeber. Besonders in luftigen Höhen. Auch die Piloten einer Maschine von British Airways wollten auf ihrem Flug von London nach Verona – die Strecke wird im Normalfall in zwei Stunden zurückgelegt – keinerlei Risiko eingehen. Als Rauch im Cockpit austrat und der Alarm ausgelöst wurde, reagierten sie schnell und baten darum, in der norditalienischen Stadt „als Vorsichtsmaßnahme“ mit Vorrang landen zu können.

Als Grund gaben die Piloten ein „kleineres technisches Problem“ an, wie die britische Airline mitteilte. Von dem Vorfall berichteten die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos und schrieben dabei von einer „Notlandung“.

Rauch im Cockpit: Maschine von British Airways muss in Verona notlanden

Das Flugzeug landete laut British Airways schließlich auf dem Flughafen Catullo im Südwesten von Verona. Die Passagiere seien wie gewöhnlich ausgestiegen. Inwiefern sie von dem Zwischenfall während des Fluges in Kenntnis gesetzt wurden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die Feuerwehr sei vor Ort gewesen. Das Wichtigste aber: Es gibt keine Verletzten zu beklagen. Wodurch der Rauch im Cockpit ausgelöst wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch blieb offen, in welcher Phase des Flugs sich der Zwischenfall ereignete. Ihren Zielflughafen erreichte die Maschine offensichtlich. (mg)

