Alligator taucht in New Yorker Park auf: Röntgenfotos überraschen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

„Godzilla“ hat einen Badewannenstöpsel verschluckt. © Bronx Zoo

In einem Park in New York City staunten Spaziergänger nicht schlecht, als sie plötzlich einen Alligator sahen. Die Behörden fingen das Tier ein.

München / New York City – Eine riesiges Reptil in New York! Nein, das ist kein neuer Action-Film, in dem die Metropole sich eines gigantischen Monsters erwehren muss – sondern Realität. Ein Alligator tauchte in der Nähe von Duck Island im Prospect Park in Brooklyn auf.

Wie im berühmten Central Park wird auch der flächenmäßig größere Prospect Park von den Stadtbewohnern zum Spazierengehen genutzt. Diesmal waren allerdings nicht nur Hunde unterwegs, sondern ein Reptil.

Alligator „Godzilla“ wird geröntgt: Das Tier hat etwas verschluckt

Wie die New Yorker Stadtverwaltung mitteilte, sei das 1,2 Meter lange Tier „sehr lethargisch und möglicherweise unter einem Kälteschock stehend“ aufgefunden worden. Im Park war es vermutlich von seinem Besitzer ausgesetzt worden. Das Tier sei im Moment „zu schwach, um zu essen.“ Medien tauften das Tier wie im Film „Godzilla“, in dem eine Riesenechse von der Größe eines Hochhauses die Stadt angreift.

Mittlerweile sei der deutlich kleinere „Godzilla“ in den Bronx Zoo gebracht worden. Es sei „glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen“. Der Alligator wurde wohl als Haustier gehalten, denn wie auch die New York Post berichtete, hatte das Tier einen etwa zehn Zentimeter großen Badewannen-Stöpsel verschluckt. Es wurden Röntgenfotos des Bronx Zoos veröffentlicht. Das Tier wird den Stopper wohl noch etwas in sich behalten, denn: „Der Alligator ist derzeit in einem zu geschwächten Zustand, um zu versuchen, den Stöpsel zu entfernen“, so der Zoo in einer Erklärung. „Wir werden sie weiterhin unterstützend behandeln und die nächsten Schritte auf der Grundlage ihres Ansprechens auf die Behandlung festlegen.“

Die Stadt teilte mit, dass öffentliche Räume „kein geeignetes Zuhause für Tiere, die in diesen Parks nicht heimisch sind“ seien. Wer sie freiließe, riskiere nicht nur die Ausrottung heimischer Arten, sondern auch die Verschlechterung der Wasserqualität. Die Freilassung sei illegal. (cgsc)

Das Internet liebt süße Tiere – das ist kein Geheimnis. Schon sechs Sekunden reichten dem Hund einer TikTok-Userin, um für über 50 Millionen Klicks zu sorgen.