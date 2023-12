„Wir sind müde, wir haben es satt“: Klimaaktivisten färben berühmten Canal Grande in Venedig grün

Von: Yannick Hanke

Spektakuläre Aktion von Klimaaktivisten in Italien: Die Protestgruppe Extinction Rebellion färbte den Canal Grande in Venedig grün. Der Aufruhr ist groß.

Update vom Samstag, 9. Dezember, 19:20 Uhr: Nachdem Mitglieder der Protestgruppe Extinction Rebellion den Canal Grande in Venedig grün gefärbt haben, hat sich nun auch der Bürgermeister der Stadt in Italien zur Aktion geäußert. Luigi Brugnaro nannte die Protestierenden „Öko-Vandalen“. Er forderte die italienischen Behörden dazu auf, sie weiter zu bestrafen.

Venedig sei eine fragile Stadt, so der Bürgermeister weiter. Deshalb gelte es, sie zu lieben und zu respektieren. „Genug ist genug!“, so Brugnaro.

Erstmeldung vom Samstag, 9. Dezember, 18:47 Uhr: Venedig – Mitglieder der Protestgruppe Extinction Rebellion haben in Venedig den berühmten Canal Grande grün gefärbt. Die Klimaaktivisten seilten sich am Samstagnachmittag (9. Dezember) von der Rialto-Brücke über dem zentralen Kanal der norditalienischen Lagunenstadt ab. Dann schütteten sie Farbstoff in das Wasser, wie die Gruppe selbst in den sozialen Medien mitteilte. Daraufhin schimmerte das Wasser grün.

Klimaaktivisten von Extinction Rebellion färben berühmten Canal Grande in Venedig grün

Besucher der vor allem bei Touristen beliebten Stadt in Italien hätten bemerkt, dass das Wasser im Canal Grande auf einmal grün leuchtete. Über ihnen hingen drei Aktivisten von Extinction Rebellion, die ein großes Plakat mit folgendem Schriftzug ausbreiteten: „COP28: Während die Regierung redet, hängen wir am seidenen Faden“. Dies war auf entsprechenden Bildern deutlich zu erkennen.

Noch während der Aktion versammelten sich Schauliste auf der Rialto-Brücke. Vereinzelt waren auch vorbei rudernde Gondollieri zu sehen, die mit ihren Handys Fotos von der Szenerie machten. Nach eigenen Angaben hätten die Mitglieder der Protestgruppe Extinction Rebellion Fluoreszin ins Wasser gekippt. Hierbei handelt es sich um eine ungiftige Substanz, die beispielsweise bei Test in Abwasserkanalnetzen Gebrauch findet.

„Haben es satt, von unseren Regierungen für dumm verkauft zu werden“: Protestaktion in Venedig von Extinction Rebellion

Mit ihrer Aktion in Venedig wolle die Protestgruppe gegen die „lächerlichen Fortschritte“ der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai protestieren. „Wir sind müde, wir haben es satt, von unseren Regierungen für dumm verkauft zu werden, und zu wissen, dass unsere Zukunft in Gefahr ist, während die Politik nichts unternimmt“, heißt es in einer Mitteilung.

Das ist die Protestgruppe Extinction Rebellion Die Extinction Rebellion versteht sich selbst als radikale Umweltschutzbewegung. Sie hat sich dem Ziel verschrieben, durch Mittel des zivilen Ungehorsams Maßnahmen von Regierungen gegen das Massenaussterben von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen sowie das mögliche Aussterben der Menschheit als Folge der Klimakrise zu erzwingen. Aus verschiedenen Vorläufergruppen ging die Extinction Rebellion 2018 im Vereinigten Königreich hervor. Die Protestgruppe agiert nunmehr global, ist auf sechs Kontinenten mit mehr als 1.000 Ortsgruppen vertreten und erlangt durch ihre Aktionen immer wieder mediale Aufmerksamkeit.

Die Protestgruppe Extinction Rebellion ging bereits in anderen italienischen Städten vor. So färbte sie in Mailand etwa den Naviglio Grande – den ältesten und berühmtesten der in der Metropole bekannten Navigli-Kanäle – grün. Doch auch in Rom, Turin und Bologna kam es schon zu Aktionen der Gruppe.

Extinction Rebellion wird immer wieder in Italien aktiv – Canal Grande nicht das erste Mal grün gefärbt

Und auch in Venedig selbst ist es nicht das erste Mal, dass der Canal Grande in grüner Farbe daherkommt. Dies war bereits Ende Mai der Fall. Damals war das Wasser an der Rialto-Brücke für insgesamt fünf Stunden verfärbt. Ob es sich hierbei auch um eine Protestaktion von Klimaaktivisten handelte, war unklar. (han/dpa)