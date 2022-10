Fußgänger-Brücke in Indien stürzt ein — mindestens 30 Todesopfer

Bei einem Brückeneinsturz in Indien kommen laut örtlicher Behörden mehrere Menschen zu Tode. Das Bauwerk war erst kürzlich wiedereröffnet worden.

Update vom 30. Oktober, 17.23 Uhr: Durch den Einsturz einer hundert Jahre alten Brücke in Indien sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Nach Behördenangaben ereignete sich das Unglück am Sonntag in Morbi im Bundesstaat Gujarat im Westen des Landes. Mehr als 350 Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Brücke befunden.

Erst in der laufenden Woche war die Brücke nach monatelangen Reparaturarbeiten wieder freigegeben worden. Nach dem Einsturz des Bauwerks wurde eine großangelegte Rettungsaktion eingeleitet. Auch Taucher kamen dabei zum Einsatz, sie suchten nach Vermissten. „Bisher wurden 30 Leichen geborgen“, sagte Minister Brijesh Merja von der Regierung des Bundesstaates Gujarat der Nachrichtenagentur AFP.

Rettungshelfer auf Booten suchen im Fluss Machchu neben einer eingestürzten Brücke im Bezirk Morbi (Indien) nach Opfern. © Rajesh Ambaliya/AP/dpa

Indien: Brücke kurz nach Wiedereröffnung eingestürzt – mindestens 30 Todesopfer, zahlreiche Vermisste

Erstmeldung vom 30. Oktober: Neu Delhi/Morbi — Nach übereinstimmenden Berichten örtlicher Medien sind in Indien beim Einsturz einer Brücke mehrere Menschen ums Leben gekommen. Laut der Zeitung The Times of India gab es bei dem Unglück, das sich in Morbi im Bundesstaat Gujarat ereignete, mindestens 30 Todesopfer. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst. Zudem seien dutzende Menschen verletzt worden, hieß es weiter.

Dem Bericht zufolge ist derzeit ein Rettungseinsatz im Gange. Die Fußgängerbrücke führt über einen Fluss, sie sei nach Renovierungsarbeiten erst vor wenigen Tagen wiedereröffnet worden, hieß es weiter. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich demnach viele Menschen auf der Hängebrücke.

Über die Unglücksursache gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Medien berichteten, dass möglicherweise die Konstruktion der Last zu vieler Menschen auf der Brücke nicht standgehalten habe. (kh)

