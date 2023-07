Die überfülltesten Urlaubsziele im Sommer: Kroatische Stadt überraschend auf Rang 1

Von: Robin Dittrich

Teilen

Viele bekannte Städte Europas sind im Sommer von Touristen regelrecht überflutet. Einige Städte scheinen bei Urlaubern besonders beliebt zu sein.

München – Welche Städte in Europa sind besonders stark mit Touristen überlaufen? Dieser Frage ging die Website holidu.de nach. Gekürt wurden dort die zehn überfülltesten europäischen Reiseziele im Sommer – eine kroatische Stadt schnappt sich den unrühmlichen ersten Platz.

Diese europäischen Städte sind im Sommer besonders stark von Touristen überlaufen

Wie holidu.de mitteilt, ist die Stadt Dubrovnik der im Sommer am stärksten überfüllte Urlaubsort in Europa. Verglichen wurden die Einwohnerzahlen der Städte mit der Anzahl der jährlichen Touristen im Jahr 2019. Demnach kommen auf einen Einwohner rund 36 Touristen – in Dubrovnik leben knapp 42.000 Menschen. Die kroatische Stadt ist unter anderem aufgrund ihrer Drehorte für „Game of Thrones“ bekannt. Vor allem Tagestouristen und Kreuzfahrt-Urlauber strömen tagsüber durch die Stadt.

Viele beliebte europäische Städte wie das kroatische Dubrovnik werden im Sommer von Touristen überlaufen. © Pixsell/Imago

Als Alternative zu Dubrovnik, das gerade von einem Erdbeben erschüttert wurde, wird häufig die Stadt Split in Kroatien empfohlen, die ähnlich beliebt, aber gleichzeitig deutlich preiswerter ist. Neben Dubrovnik werden auch die Städte Venedig und Brügge im Sommer von vielen Touristen besucht. Venedig kommt demnach auf 21,3 Touristen pro Einwohner, Brügge in Belgien auf 21,1. Venedig ertrinkt also nicht nur aufgrund des steigenden Meeresspiegels, sondern auch in Touristen. Entspannter wird es dort im Winter – in den Sommermonaten sollte die italienische Hafenstadt eher gemieden werden.

Überfüllte Urlaubsorte: Wie voll sind deutsche Städte im europäischen Vergleich?

Neben Städten in Kroatien, Italien und Co. sind auch griechische Inseln im Sommer vollgepackt mit Touristen. Vor allem Rhodos und Kreta sind als Urlaubsziele nicht nur für deutsche Urlauber überaus beliebt. Um zu deutschen Städten zu gelangen, muss in dem Ranking der überfülltesten Reiseziele im Sommer schon etwas gesucht werden. Auf Platz 27 und 28 stehen Frankfurt und München, Berlin folgt auf Rang 35. Auch wenn es vielen Menschen anders vorkommen mag, sind deutsche Städte im Vergleich nicht allzu überlaufen.

Das sind die überfülltesten europäischen Reiseziele im Sommer:

1. Platz: Dubrovnik in Kroatien mit 36 Touristen pro Einwohner

2. Platz: Venedig in Italien mit 21,3 Touristen pro Einwohner

3. Platz: Brügge in Belgien mit 21,1 Touristen pro Einwohner

4. Platz: Rhodos in Griechenland mit 20,9 Touristen pro Einwohner

5. Platz: Reykjavik in Island mit 16,3 Touristen pro Einwohner

27. Platz: Frankfurt in Deutschland mit 3,6 Touristen pro Einwohner

28. Platz: München in Deutschland mit 3,5 Touristen pro Einwohner

35. Platz: Berlin in Deutschland mit 1,8 Touristen pro Einwohner

Wie wehren sich Touristenorte gegen den starken Ansturm? In Venedig sollte ab 2023 ein Eintrittsgeld gezahlt werden, um die Stadt zu besichtigen. Die Einführung wurde jedoch auf 2024 verschoben, ab dann müssen Touristen zwischen drei und zehn Euro pro Tag zahlen. Der Reiseführer „Lonely Planet“ riet in seinem Buch „Best in Travel 2022“, die beliebtesten Urlaubsziele schlichtweg zu meiden. Dort wird neben Städten wie Auckland in Neuseeland und Taipeh in Taiwan auch Freiburg als Reiseziel empfohlen.