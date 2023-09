„Verschwörungstheorie“: Reinhold Messner reagiert auf Aberkennung seiner Guinness-Buch-Rekorde

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Bergsteigerlegende Reinhold Messner ist um zwei seiner Rekorde im Guinness-Buch wegen neuer Daten ärmer – die Reaktion des 79-Jährigen überrascht.

Rom/London – Ob Mount Everest, K2 oder Kangchendzönga – der italienische Extrembergsteiger Reinhold Messner hat diese gigantischen Berge der Welt alle in seinem Leben erklommen. Um genau zu sein: Alle 14 der sogenannten 8000er-Berge, die dem Namen entsprechend höher als 8000 Meter sind. Mit diesem Lebenswerk muss sich der 79-jährige, aber immer noch fitte Messner nicht verstecken – egal ob er all das als erster Mensch überhaupt erreichte oder nicht.

„Interessiert mich nicht“: Messner zeigt sich gleichgültig über Aberkennung der Rekorde

Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum er die Entscheidung scheinbar relativ unaufgeregt aufnahm, ihm zwei Rekordtitel aus dem Guinness Buch der Rekorde abzuerkennen. Verzichten muss er demnach nun auf die Titel „Erste Person, welche alle 8000-Meter-Berge bestieg“ und „Erste Person, welche alle 8000-Meter-Berge ohne mitgeführten Sauerstoff bestieg“. Messner äußerte zwar Kritik zu diesen Korrekturen, die auf neuen Berechnungen basieren sollen, gab sich aber auch gleichgültig gegenüber der dpa.

„Das interessiert mich nicht, ob mein Name im Guinness-Buch steht“, habe er die Aberkennung kommentiert. Er habe zudem nie behauptet, diese Weltrekorde jemals aufgestellt zu haben: „Einen Rekord, den ich nie in Anspruch genommen habe, kann man mir auch nicht nehmen.“ Neuer Träger der beiden Rekordtitel ist nun der US-Amerikaner Edward Viesturs, wie Guinness World Records auf der eigenen Webseite am 18. September mitteilte.

Neue Geodaten sehen Reinhold Messner nicht mehr als Rekordhalter – sei nie auf Gipfel gewesen

Doch auf welcher Grundlage wurden Messner seine Rekorde aberkannt? Scheinbar hätten neue Geodaten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sowie Gipfelfotos ergeben, dass manche Berggipfel nicht korrekt erfasst wurden. In der Vergangenheit hätten Kletterer deshalb schon vor Erreichen des eigentlich Gipfels gestoppt – so wohl auch Messner, lauten die Berechnungen vom deutschen Berg-Chronisten Eberhard Jurgalski.

Die 79-jährige Bergsteigerlegende Reinhold Messner gibt sich gelassen, aber kontert scharf auf die Aberkennung von zwei seiner Titel im Guinness Buch der Rekorde. © Roland Weihrauch/dpa

Zu der Änderung des Rekordträgers schreibt der 8000er-Experte auf seiner Internetseite 8000ers.com am 16. September: „Reinhold Messner besitzt immer noch mehrere Titel und niemand kann sie ihm mehr wegnehmen.“

„Unsinn“: Hinter neuen Berechnungen stecken laut Messner „Verschwörungstheorien“

Messner spricht Jurgalski derweil seine Expertise ab: „Der hat keine Ahnung. Der ist kein Experte. Der hat einfach den Berg verwechselt. Natürlich sind wir auf dem Gipfel angekommen.“ Jurgalski nutze seine Bekanntheit, um „Verschwörungstheorien zu verbreiten“, reagierte Messner scharf.

Gegenüber der italienischen Presseagentur ansa bewertete Messner die neuen Erkenntnisse als „Unsinn“. Er glaubt, dass sich die Berglandschaft innerhalb der knapp 40 Jahren verändert haben könnte. „Wenn jemand Annapurna bestiegen hat, waren es sicherlich Hans [Kammerlander] und ich.“

Reinhold Messner kann entspannt sein: In der „Himalayan Database“ ist er weiter Rekordhalter

Konkret gehe es Jurgalski um Messners Behauptung, die er auch schon in Buchform aufstellte: Vom Gipfel des Annapurna, der zehnthöchste Berg der Welt im Himalaya in Nepal, habe er das Basislager sehen können. Laut Jurgalskis vorliegenden Daten habe Messner aber das Basislager vom Gipfel aus gar nicht sehen können. „Messner war an einem Punkt 65 Meter vor und fünf Meter unter dem Gipfel“, behauptet der Experte.

Messner ist übrigens nicht der einzige Bergsteiger, dem Erfolge aberkannt wurden, laut einer Tabelle von Jurgalski. Getroffen hat es auch noch den bereits verstorbenen Jerzy Kukuczka aus Polen, der seinerseits nicht mehr der erste Mensch ist, der alle 8000-Meter-Berge bestieg, hier jedoch mit mitgeführten Sauerstoff. Titelträger ist jetzt der Nepalese Nirmal Purja Pun Magar. Bei den Damen mit Sauerstoffhilfe wechselte der Titel von der Spanierin Edurne Pasaban zur Chinesin Dong Hong-Juan. Rekordhalterin ohne Sauerstoff bleibt weiterhin Gerlinde Kaltenbrunner aus Österreich.

Edward Viesturs könnte sich über diese Änderung in der aktuellen Ausgabe des Guinness Buch der Rekorde jedenfalls freuen. 2005 bestieg er mit 45 Jahren den Annapurna und sammelte damit seinen letzten 8000er für seine Kollektion. Reinhold Messner kann hingegen weiter zufrieden in die „Himalayan Database“ schauen. Dort finden sich auch weiterhin die Rekorde, die er zusammen mit Hans Kammerlander 1985 aufstellte. (zy)