Allerheiligen: Ist der 1. November 2023 überall in Deutschland ein Feiertag?

Von: Marcel Guboff

Teilen

Am 1. November ist Allerheiligen. Das ist für viele Menschen in Deutschland ein Feiertag – aber nicht überall. Wo frei ist und wo nicht – die Bundesländer in der Übersicht.

Hamm – Zum Monatswechsel hat ganz Deutschland frei – wenn auch nicht alle zusammen. Sowohl beim Reformationstag am 31. Oktober als auch bei Allerheiligen am 1. November handelt es sich jeweils um einen Feiertag. Doch es sind keine bundeseinheitlichen. Während der Reformationstag ein evangelischer Feiertag ist, ist Allerheiligen ein katholischer.

Allerheiligen am 1. November – ist es in allen Bundesländern ein Feiertag?

Das bedeutet: Es kommen nur einige Bundesländer in den Genuss, am Tag nach Halloween – auch das wird am 31. Oktober von vielen Menschen gefeiert – womöglich frei zu haben, berichtet wa.de. In folgenden Ländern ist Allerheiligen ein Feiertag:

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Bayern

Rheinland-Pfalz

Saarland

In den anderen Bundesländern ist dafür der Reformationstag am 31. Oktober ein Feiertag.

An Allerheiligen wird allen Heiligen gedacht, die bereits verstorben sind. Eingeführt wurde der Tag, weil mit einer immer größer werdenden Anzahl an Heiligen nicht mehr jeder Heilige mit einem eigenen Tag bedacht werden konnte. Immerhin kennt die katholische Kirche knapp 7000 Heilige.

Allerheiligen zählt in NRW zu den stillen Feiertagen

Übermittelt ist, dass schon im 4. Jahrhundert die ersten Allerheiligen-Feste stattfanden. Den 1. November als Datum hat Papst Gregor III. im 8. Jahrhundert festgelegt. 1475 ernannte Papst Sixtus IV. Allerheiligen dann zum offiziellen Feiertag der katholischen Kirche.

Noch heute ist es an Allerheiligen Tradition, dass bestimmte öffentliche Veranstaltungen, bei denen ausgelassen gefeiert wird, verboten sind. Denn Allerheiligen ist ein sogenannter „stiller Feiertag“ in NRW wie auch in den anderen Bundesländern. Ein weiterer ist zum Beispiel Karfreitag.