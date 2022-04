Burger King: Filiale bringt spezielle Hinweise an – „Sie können auch Ihren Hintern nutzen“

Von: Raffaela Maas

Am Ein- und Ausgang stieß eine Burger-King-Kundin auf zwei Schilder, die sie prompt auf Twitter teilte: „Gut gemacht, gefällt mir“, befand sie.

Indien - Bei einem Besuch einer Burger King Filiale machte eine Kundin eine lustige Entdeckung - und das direkt am Eingang. Die übliche Türkennzeichnung am Gebäude kennzeichnet die Öffnungsrichtung von Türen. Doch über diesen üblichen Hinweis hinweg, ob man eine Tür zum Öffnen drücken oder ziehen soll, zierten die Türen in der Filiale zusätzlich kreative Sprüche, die der Frau ein Lächeln auf die Lippen zauberten.

Burger-King-Kundin amüsiert: „Gut gemacht, gefällt mir“

Die Hinweisschilder mit humorvollem Inhalt teilte sie auf Twitter mit ihrer Followerschaft. „Good job there, I like it“, zu Deutsch etwa: „Gut gemacht, gefällt mir“, schrieb sie in einem Beitrag, in dem sie auch den Twitter-Account von Burger King markierte. Zusätzlich postete sie auch ein Foto von den besagten Schildern, die ihr so gut gefielen.

Der Text auf einem der Schilder lautet: „Ziehen - Sie können es auf Ihre Art versuchen und drücken, aber diese Tür ist ziemlich hartnäckig“ und auf dem anderen steht: „Drücken - Hände voll? Sie können auch ihren Hintern nutzen“. Mit den lustigen Aufklebern sorgte Burger King für einen Lacher bei der Kundin und machte vor, wie humorvoll eine Fast-Food-Kette sein kann.

Ebenfalls über Twitter teilte eine Burger-King-Kundin ihren Fund beim Drive-In einer Filiale in Florida. Die paradoxe Entdeckung brachte die Twitter-User zum Grübeln. (rrm)