Ekel-Fund bei Burger King: Kunde bekommt gefährliches Frühstück vorgesetzt

Ein Drahtstück befand sich auf dem Rösti von Burger King. © Screenshot Twitter

Die Fast-Food-Kette Burger King hat ein großes Menü. Doch das, was ein Kunde auf seinem Frühstück entdeckte, steht definitiv nicht auf der Speisekarte.

München - Über Fast Food wird viel gesagt. Vor allem soll es ungesund sein und dick machen. Dass zumindest das Erste kann stimmen, zeigt jetzt ein Kunde aus den USA. Der fand nämlich ein Drahtstück auf seinem Frühstück von Burger-King. Der Draht stand wohl nicht auf dem Menü der Fast-Food-Kette. Auf Twitter teilte er den Ekel-Fund und wendete sich direkt an Burger King.

Burger King: Kunde findet Draht auf seinem Frühstück

Der Kunde postete das Bild auf Twitter. Zu sehen ist ein Burger King Rösti, auf dem ein metallisches Band liegt. Dazu schrieb der Twitter-Nutzer: „Ein Stück Draht auf dem Hash Brown [Rösti] vom Frühstück, das ich heute gekauft habe. Kunden so etwas anzubieten, ist inakzeptabel.“

Die Antwort von Burger King ließ nicht lange auf sich warten. „Wir verstehen den Ernst dieser Situation und möchten, dass dies so schnell wie möglich behoben wird. Können Sie uns bitte Ihre Kontaktinformationen (vollständiger Name/Telefon/E-Mail), das Datum/die Uhrzeit Ihres Besuchs und die Adresse des Geschäfts per DM schicken, damit wir auf Ihre Bedenken bezüglich des Standorts eingehen können?“, so Burger King auf Twitter. Darüber, wie das Drahtstück auf das Essen gelandet ist, lässt sich nur spekulieren. Der Twitter-Nutzer teilte dazu keine weiteren Informationen.

Burger King: Wandlungen seit fast 50 Jahren

Burger King ist einer der größten Fast-Food-Ketten in Deutschland. Im Jahr 1954 eröffnete die erste Burger-King-Filiale in den USA. Nach eigenen Angaben gibt es weltweit etwa 18.000 Restaurants. In dieser Zeit veränderte sich Burger King laufend. Erst letztens präsentierte Burger King Österreich eine neue Kampagne, die viele auf Facebook und Co. feierten. Burger King bietet jetzt nämlich fast alle Produkte in einer veganen Variante an. Burger King erlaubte sich in der Zeit auch den einen oder anderen Fehler. Denn nicht alle Kunden waren immer mit den Burgern zufrieden. (vk)