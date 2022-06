Burger-King-Kunden ist amüsiert über ein Toilettenschild der besonderen Art: „Hut ab“

Von: Yasina Hipp

Ein US-Amerikaner fotografiert dieses besondere Toilettenschildchen in einer Burger-King-Filiale. © Twitter/Screenshot/JayGuest3

Zwei lustige Toilettenfigürchen weisen in einer Burger-King-Filiale den Weg zum stillen Örtchen. Ein Twitter-User veröffentlicht das Bild.

Inman (South Carolina) - Burger, Pommes und Co., die Fastfood-Kette Burger King ist weltweit für ihre Whopper bekannt. Erst kürzlich sorgte das amerikanische Unternehmen mit einer besonderen Aktion für Aufsehen. Im so genannten „Pride Month“ Juni gab es bei den Burger-Läden einen „Pride Whopper“. Mit dem Burger wollte das Unternehmen die heimische LGBTQIA+ Community unterstützen und ein Zeichen für Anerkennung und Gleichberechtigung setzen. Das ging in den sozialen Medien allerdings nach hinten los. In der Kleinstadt Inman im US-Bundesstaat South Carolina entdeckte ein hungriger Burger-King-Kunde nun ein amüsantes Toilettenschildchen.

Burger King: „Das erste Mal, dass ich dieses Zeichen sehe...“

Der Kunde lädt das Foto des Toiletten-Schildchens auf seinem Twitter-Kanal hoch und schreibt dazu: „Das erste Mal, dass ich dieses Zeichen sehe...“. Und in der Tat: das Schildchen ist besonders. Darauf zu erkennen sind zwar die beiden klassischen Strichmännchen-Figuren, die einen Mann und eine Frau darstellen sollen und den Weg in Richtung Toilette weisen. Auf dem Burger-King-Schild kneifen aber beide Figuren ihre Beine so zusammen, als ob sie gerade dringend aufs Klo müssten. Passend! Jeder kennt wohl das Gefühl, wenn der Gang zur Toilette sehr eilt, und man versucht mit zusammengekniffenen Beinen, der Dinglichkeit zu widerstehen.

Auch dem Urheber des Posts scheint das Bild zu gefallen. Er schreibt dazu: „kudos for being funny“, was so viel bedeutet, wie „Hut ab, für‘s lustig sein.“

Burger King: Standard auf jeder Toilette?

Ob sich diese Toilettenfigürchen auch außerhalb von South Carolina durchsetzen oder ob es sie sogar in Deutschland schon gibt, kann an dieser Stelle nicht festgestellt werden. Das Unternehmen selbst reagierte bislang auch nicht auf den Twitter-Post.

Mit einer anderen Aktion fällt die Fast-Food-Kette aber negativ auf. Ein Mitarbeiter bekommt nach 27 Jahren ohne Fehltage ein zweifelhaftes Geschenk.