Neue Whopper bei Burger King sorgt für heftige Kritik - „Leute, das ist echt so peinlich“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Zum Pride Monat Juni hat die Fast-Food-Kette Burger King in Österreich eine Special Edition des Whoppers herausgebracht - der Pride Whopper sorgte in den sozialen Netzwerken für Diskussionen.

München - Der Pride Monat Juni steht für Diversität, Freiheit und Gleichberechtigung der LGBTQIA+ Community. Etliche Firmen setzen daher, wie jedes Jahr, in diesem Monat ein Zeichen der Akzeptanz- so auch Burger King. Die Fast-Food-Kette möchte unter dem Motto „Time to be proud“ die heimische LGBTQIA+ Community unterstützen und mit einer Special Edition des „Whoopers“, dem „Pride Whooper“, ein klares Zeichen für Anerkennung und Gleichberechtigung setzen.

Pride Whooper von Burger King: „Für gleiche Liebe und gleiche Rechte“

Auf dem Instagram Account von Burger King in Österreich postete das Unternehmen seinen neuen Burger, der bis zum 20. Juni 2022 erhältlich sein soll. Abgesehen von zwei gleichen Brötchenhälften, die gleiche Liebe und gleiche Rechte symbolisieren sollen, gleicht die neue Edition einem klassischen Whopper.

„Wir setzen ein Zeichen für die Gleichberechtigung aller Identitäten und sexuellen Orientierungen. Ein kleiner Twist, der ein Lächeln ins Gesicht zaubern soll und uns erinnert, respektvoll und friedlich miteinander umzugehen. Egal wer du bist und wen du liebst“, teilte Burger King auf Instagram mit.

Instagram-User üben Kritik - Vorwurf des „pink-washings“ an Burger King

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. „Komplett sinnlose Aktion, wenn keine Einnahmen gespendet werden“, kommentierte eine Userin und warf dem Unternehmen „pink-washing“ vor. „Pink-washing“ oder auch „Pride-washing“ sind Begriffe, die verwendet werden, um ein Geschäft oder ein Unternehmen zu beschreiben, das während des Pride-Monats Regenbogenfarben oder Pride-spezifische Kampagnen zeigt, sich aber nicht an konkreten Maßnahmen oder Unterstützung für die LGBTQIA+ Community beteiligt.

„Leute, das ist echt so peinlich“, schrieb eine Userin und auch ein weiterer User kommentierte: „Spart euch euren performativen Schwachsinn! Solange vom Erlös nicht mindestens 50 % an LGBTQ+ Vereine gespendet wird, bedeutet das NICHTS“. Auf die Fragen einiger User, ob Burger King sich auch außerhalb des Pride Monats für die Queer-Community einsetze, antwortete das Unternehmen: „Wir sind offizielle Partner der Vienna Pride und unterstützen natürlich die LGBTQIA Community“.

Burger King - internationale Kritik von Kunden am „Pride Whooper“

Auch international hagelte es Kritik. Eine Twitter-Userin aus den USA repostete die Ankündigung des „Pride Whoopers“ und schrieb dazu: „Ähm, ich verstehe, dass Burger King versucht Unterstützung zu zeigen, aber das ist nur … wow. Danke Burger King für die Unterstützung?“ Ihr Beitrag regte jedoch eine neue Diskussion an - Wer isst lieber „oben“ und wer lieber „unten“?

In München feiert der Christopher Street Day (CSD) nach zwei Jahren Corona-Pause sein Comeback - aber nicht wie gewohnt. Er wird länger, weiter und bunter. Auf die münchener queere Community warten in diesem Jahr viele Neuerungen. (rrm)