Burschen zersägen fremden Maibaum auf offener Straße

Mistelbach - Über dieses Video lacht das Netz: Darin zersägen Burschen den Maibaum der Nachbargemeinde, während dieser auf der Bundesstraße transportiert wird. Ist das noch Tradition oder schon kriminell?

Der spektakuläre Vorfall ereignete sich in Österreich. Als die Paasdorfer Jugend ihren Maibaum am Wochenende vom Mistelbacher Wald nach Hause bringen wollten, wurde sie überfallen.

Die Burschen waren auf einer Bundesstraße mit Begleitfahrzeugen, Traktor und einem zum Nachläufer umgebauten Auto samt aufgeschnallten Maibaum über die Mistelbacher Umfahrung unterwegs. Doch dann quetschte sich plötzlich ein weißer Kleinbus der rivalisierenden Staatzer Jugend zwischen Traktor und Auto. Als die Tür aufging, trauten die Paasdorfer ihren Augen nicht: Ein Jugendlicher der Staatzer Jugend begann damit, den Maibaum während der Fahrt mit der Motorsäge zu zersägen. Das hintere Auto, das den Maibaum auf dem Dach hatte, scherte sofort heftig nach links und rechts aus, versuchte den spektakulären Überfall so noch zu verhindern - vergebens.

+ Der Maibaum wurde während der Fahrt zersägt. © Screenshot Youtube.com

Maibaum-Überfall von Mistelbach hat Konsequenzen

Der Baum brach während der Fahrt einfach in zwei Teile. Der Coup war geglückt. Doch dieser irre „Maibaumklau“ wird wohl ein Nachspiel haben. „Das ist kein Brauchtum mehr, das geht zu weit“, so Bezirkspolizeikommandant Florian Ladengruber gegenüber „Noen.at“. Er kündigte an, dass die Verantwortlichen des Kettensägenüberfalles (Alter 22 und 20) angezeigt werden.