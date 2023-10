„Habe Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke“: Paar aus Deutschland entging Unglücks-Bus nur knapp

Von: Teresa Toth

21 Menschen sind bei einem schweren Busunglück in Venedig gestorben. Ein Paar aus Köln hätte ebenfalls in dem Fahrzeug sitzen können – entschied sich aber dagegen.

Venedig – Ein tödliches Busunglück hält Italien derzeit in Atem. Am Dienstagabend (3. Oktober) war ein Bus während der Fahrt von Venedig zurück auf das Festland von einer Brücke gestürzt. Das Fahrzeug samt Insassen fiel 15 Meter in die Tiefe, bevor es auf den Boden krachte und Feuer fing. 21 Menschen kamen dabei ums Leben, 15 verletzten sich. Unter den Todesopfern befinden sich deutsche Staatsangehörige, wie das auswärtige Amt bestätigte. Beinahe wäre auch ein Paar aus Köln unter den Verunglückten gewesen.

Das Paar nahm einen Bus später – und entging so dem Unglück

Die 23-jährige Sophia Zaccaria und ihr 22 Jahre alter Freund Nico von Engelmann machten gemeinsam einen Campingurlaub in Italien. Am Dienstag habe das Paar Venedig besucht und geplant, abends mit dem Bus zurück zum Campingplatz in Marghera zu fahren – allerdings erst mit dem Bus um 20.30 Uhr. Der verunglückte Bus fuhr bereits um 19.30 Uhr.

„Ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass wir auch den früheren Bus hätten nehmen können“, sagte Zaccaria gegenüber Bild. „Die Leute im Bus haben wir bestimmt mal beim Frühstück gesehen, vielleicht waren es auch unsere Bungalow-Nachbarn“, so Zaccaria weiter.

Zurück auf dem Campingplatz erfuhren die Deutschen von dem Busunglück in Venedig

Dass etwas nicht stimmte, habe das Paar bemerkt, als der Bus um 20.30 Uhr Verspätung hatte. „Der kam dann nicht. Wir waren genervt, weil wir nicht wussten, wo der Bus bleibt.“ Daraufhin hätten sie den Campingsplatz kontaktiert, der sie darüber informierte, dass ein Feuer ausgebrochen sei und sie einen anderen Bus nehmen müssten. „Wir haben die Unfallstelle gesehen, wo es abgesperrt wurde. Daran gedacht, dass da unser Bus in der Tiefe liegt, haben wir nicht“, erklärte von Engelmann im Gespräch mit dem Boulevardblatt.

Ein Strauß Plastikblumen befindet sich nach dem schweren Busunglück in Venedig an der Unfallstelle. © Antonio Calanni/dpa

Erst als sie am Campingplatz angekommen waren, hätten sie von dem schweren Unglück erfahren. Die Polizei befand sich auf dem Gelände und klopfte an den einzelnen Bungalows, um die Campinggäste zu befragen: Ob sie womöglich jemanden vermissen würden.

In den italienischen Medien kursieren mehrere Theorien zu dem Busunglück in Venedig

Die Suche nach der Ursache für den tragischen Unfall in Venedig befindet sich in vollem Gange. Es wird spekuliert, dass der Fahrer – Berichten zufolge ein Erfahrener – unter einem plötzlichen Schwächeanfall litt und infolgedessen die Kontrolle über den Bus verloren haben könnte. Das berichtete Ansa unter Berufung auf die Verkehrspolizei in Venedig. Es habe keine Anzeichen für Bremsspuren auf der Straße gegeben.

Auch der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, vermutete gesundheitliche Probleme. Wie die italienische Zeitung La Repubblica meldete, werden aber auch andere Möglichkeiten nicht ausgeschlossen. In den italienischen Medien kursieren drei Unfall-Theorien. Indessen zeigen Videos den Sturz des Busses und dramatische Momente danach. (tt)