„Kein Grund zur Gnade“: Eklat um Kroatien-Camper – Bürgermeister schickt die Polizei

Von: Moritz Bletzinger

Gratis-Ferien auf einer Adria-Insel wollten sich Touristen in Kroatien erschleichen. Aber die Urlauber sind aufgeflogen, der Bürgermeister schickt die Polizei.

Pakostane – Das ist dreist! Kroatische Medien schimpfen über eine Gruppe Urlauber, die sich die Insel Vrgada bei Pakostane unter den Nagel gerissen hat. Auf der eigentlich wilden Insel haben die Camper eine regelrechte Zeltstadt aufgebaut und sogar umzäunt. Sie gönnen sich Gratis-Urlaub in der freien Natur in Kroatien. Auf einem Schild steht auch noch: „Privat!“

Wildcamping in Kroatien: Gruppe belagert immer wieder dieselbe Insel – jetzt kommt die Polizei

Ein Leser berichtete der Zeitung Morski von den Wildcampern. Beim Schwimmen sei er immer wieder auf die Gruppe gestoßen, aber dieses Jahr hätten sich die Touristen getraut, noch mehr Freunde mitzubringen.

Wildcamping ist in Kroatien verboten: Verstöße kosten bis zu 400 Euro. (Symbolbild) © Zoonar/blickwinkel/Imago

„Ich muss zugeben, das ist das erste Mal, dass ich davon höre“, sagt der Bürgermeister von Pakostane, Milovoj Kurtov, zu Morski, nachdem ihm das Blatt von den Touristen berichtet hatte. Er verspricht, zu handeln: „Ich muss überprüfen, was mit dem Land dort los ist, also werde ich es Sie wissen lassen, aber ich werde sofort einen Stadtverwalter und die Polizei dorthin schicken.“

Zeltstadt auf Adria-Insel: Reporter entlarvt illegales Touristen-Camp in Kroatien

Was auf der Insel los ist, weiß die Zeitung schon. Ein Reporter war nach Vrgada geschwommen und filmte das Camp. Mindestens vier große Zelte sind auf dem Video zu erkennen. Die Urlauber sitzen entspannt an einem Tisch in ihrem Lager, reagieren erst gar nicht auf den Fremden. Erst nach einiger Zeit sprechen ihn offenbar zwei Frauen an. Woher die Touristen kommen, ist auf den Bildern nicht zu erkennen, auch das Blatt nennt kein Herkunftsland.

Unter dem Video toben die Einheimischen. „Es besteht kein Grund zur Gnade!“, fordert einer Strafe für die Touris: „Mann kann kein Land betreten und tun und lassen, was man will, die Gesetze müssen befolgt werden.“

Wildcampen ist in Kroatien offiziell verboten, vor allem touristische Regionen dulden es überhaupt nicht. In der Nähe von Nationalparks und Stränden wird üblicherweise streng kontrolliert, berichtet outdoornet.de. Auch Feuer machen und Übernachten im Wohnmobil sind verboten. Es gelten Bußgelder von bis zu 400 Euro.

Kroatien wird immer teurer und das gilt nicht nur für Wasser und Kaffee im Strandrestaurant, deren Preise Touristen verschrecken. Auch Camping an der Adria geht ins Geld, nirgendwo sind die Übernachtungskosten im Zelt so hoch wie in Kroatien. (moe)