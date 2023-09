Bis zu 3000 Autos am Tag: Hier steht der gefährlichste Blitzer Deutschlands

Von: Felina Wellner

„Es blitzt wie in einer Disco“. Auf der B27 steht der fleißigste Blitzer Deutschland. Er ist gut versteckt und macht Umsatz in Millionenhöhe.

Reutlingen – Gut versteckt und viel befahren: An einer Stelle auf der B27 wird besonders häufig geblitzt. Wenn Sie ein hohes Bußgeld vermeiden wollen, sollten Sie sich den Standort des Super-Blitzers gut einprägen.

Gefährlicher Blitzer auf der B27 in Walddorfhäslach

Etwa 70.000 Fahrzeuge passieren Streckenabschnitt täglich

Bis zu 3.000 Autofahrer werden geblitzt

„Blitzt wie in einer Disco“: Diesen Blitzer in Baden-Württemberg sollten sie kennen

Egal ob geblitzt oder falsch geparkt – immer wieder ärgern sich Autofahrer über Strafzahlungen. Der stationäre Blitzer auf der B27, etwa elf Kilometer nördlich von Reutlingen in Fahrtrichtung Stuttgart, sammelt besonders fleißig Porträtbilder: Bis zu 3.000 Autofahrer täglich werden dabei erwischt, sich nicht an das Tempolimit von 120 km/h zu halten, berichtet bussgeldportal.de. Autofahrer aus verschiedenen Bundesländern nutzen diese Strecke regelmäßig, um ihren Wohnort zu erreichen. Schließlich verläuft die Bundesstraße in dieser Richtung über Stuttgart hinaus, nach Würzburg in Bayern und weiter bis zum Harz.

Autofahrer, aufgepasst: Blitzer-Gefahr auf der B27. © Screenshot/Google Maps

„Hier unten, da blitzt es wie in einer Disco“, sagt ein Autofahrer in einer Galileo-Reportage. Er bezieht sich auf die Messsäule, die sich unterhalb einer Autobahnbrücke und hinter einem Pfeiler. Dorfbewohner kennen die Radarkontrolle, doch Ortsfremde werden von dem versteckten Blitzer häufig überrascht. Tatsächlich sind es in Hochphasen vier Prozent der Autofahrer, die an dieser Stelle vom Blitz getroffen werden. Laut Bild-Informationen des Landratsamt Reutlingen wurden seit der Blitzer-Installierung in 2018 etwa acht Millionen Euro Bußgeld eingenommen. Fachanwalt für Verkehrsrecht Tilo Neuner-Jehle sagt der Boulevardzeitung: „Der Blitzer ist in der Tat hinterlistig. Er ist nicht zu erkennen und es gibt auch kein Schild, das auf ihn hinweist.“

Geblitzt – und jetzt? Hohe Bußgelder drihen

Stellt der Traffistar S350-Blitzer eine Geschwindigkeitsüberschreitung von über 16 km/h fest, greift die Bußgeldstelle in Reutlingen ein und verteilt Strafen in Höhe des festgelegten Bußgeldkatalogs für außerorts. Geblitzte Autofahrer sollen daran erinnert werden, sich an die Geschwindigkeitsvorgaben zu halten. Nicht unbedeutend, denn häufig kommt es zu tödlichen Raserunfällen.

Ein Bußgeldbescheid zu ignorieren, ist keine gute Lösung. echo24.de erklärt, was passiert, wenn das Bußgeld nicht bezahlt, verweigert oder vergessen wird. Dennoch: nicht jede Messung führt zur Strafe, so bussgeldportal.de. Insbesondere „aufgrund der Blitzerbedingungen an der B27“ könne es sich lohnen, sich genauer mit den eigenen Rechten auseinanderzusetzen.