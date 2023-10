Junger Deutscher (28) starb im Todes-Bus von Venedig – zuvor hatte er einen Schicksalsschlag überwunden

Von: Teresa Toth

Teilen

Bei einem Busunglück in Venedig kommen 21 Menschen ums Leben – darunter auch mehrere Deutsche. Einer von ihnen hatte gerade erst eine Krebserkrankung überwunden.

Venedig – 21 Menschen sind bei einem schweren Busunfall in Venedig ums Leben gekommen. 15 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Videos zeigen den Sturz des Fahrzeugs und die dramatischen Momente danach. Unter den Todesopfern befinden sich auch drei Deutsche, darunter ein 28-jähriger Mann. Besonders tragisch an seinem Tod: Er hatte kurz vor dem Unfall eine schwere Krankheit überwunden.

Vor dem Busunglück in Venedig arbeitete der junge Mann in verschiedenen Hotels

Der junge Mann soll einem Bericht der Bild zufolge in Regensburg zur Schule gegangen sein, später habe er Psychologie und Computer Software Engineering studiert. Er sei viel im Ausland unterwegs gewesen. Auf Facebook teilte der 28-Jährige Fotos seiner Reisen, etwa aus Neuseeland oder Sardinien.

Bus stürzt von Brücke in Venedig und geht in Flammen auf – Bilder zeigen die Tragödie aus Italien Fotostrecke ansehen

Vor seiner Venedig-Reise habe der Deutsche in mehreren Hotelketten gearbeitet, zuletzt in Dänemark. Zuvor soll er eine schwere Krebserkrankung überwunden haben. Diese habe sich nachhaltig auf seine Persönlichkeit ausgewirkt, teilte der 28-Jährige nach Angaben von Bild einige Zeit vor seinem Tod auf Facebook mit.

Bruder des Verstorbenen nach dem Busunglück in Venedig: „Wir wissen, dass er nichts bereut hat“

Am Mittwochabend (4. Oktober), kurz nach dem Unfall in Venedig, erhielt die Familie des Verstorbenen die traurige Nachricht. „Uns tröstet, dass er jeden Moment seines Lebens genossen hat und schon so jung so viel erlebt hat“, erklärt der Bruder des Verstorbenen im Gespräch mit Bild. Menschen hätten ihn für seine offene und tolerante Art geschätzt. „Wir wissen, dass er nichts bereut hat.“

Angehörige und Anwohner legen nach dem Busunglück Blumen an die Unfallstelle in Venedig. © Goran Kovacic/imago

Neben dem 28-Jährigen ist unter den deutschen Todesopfern auch ein Baby: Das kleine Mädchen soll erst ein Jahr und fünf Monate alt gewesen sein. Zwei Brüder aus Deutschland im Alter von sieben und 13 Jahren verletzten sich bei dem Unfall, berichtet tagesschau.de unter Berufung auf italienische Medien. Unter den Opfern hätte auch ein Paar aus Deutschland sein können, wenn sie nicht mit einem späteren Bus gefahren wären.

Die Suche nach der Ursache für den schweren Busunfall in Venedig ist in vollem Gang

Bislang ist unklar, wie es zu dem tragischen Busunglück in Venedig kommen konnte. Unter anderem sollen die Bilder von Überwachungskameras Aufschluss zur Ursache geben. Zum jetzigen Zeitpunkt könne der Unfallhergang aber noch nicht genau rekonstruiert werden, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa den Staatsanwalt Bruno Cherchi. (tt)