Bus-„Tragödie“ in Venedig: Arbeiter werden zu Helden – „kleines Mädchen vor den Flammen gerettet“

Von: Richard Strobl

Mindestens 21 Tote forderte ein schweres Busunglück in Venedig. Ein Arbeiter wurde in der Nacht offenbar zum Helden, indem er bei der Rettungsaktion half.

Venedig – Von einer „Tragödie junger Menschen“ sprach ein Mitglied der Rettungskräfte, die nach dem Busunglück in Venedig im Einsatz waren. Noch sind viele Fragen offen. Nach aktuellem Stand war der Bus voller Touristen am Dienstagabend direkt über die Leitplanken einer Brücke hinausgefahren und in die Tiefe gestürzt.

Bei dem Bus handelt es sich um den Shuttlebus eines Campingplatzes, der Tagestouristen aus Venedig am Abend zurück aufs Festland Italiens bringen sollte. Das Fahrzeug stürzte von einer Brücke etwa 15 Meter in die Tiefe und fing dann sofort Feuer. Deshalb könnte es längere Zeit dauern, bis alle Todesopfer mit Sicherheit identifiziert sind. Mindestens 21 Tote hat der Unfall gefordert, 15 Personen wurden verletzt.

Busunglück in Italien: Arbeiter werden zu Helden – „Mädchen vor den Flammen gerettet“

In der Nacht wurden offenbar auch zwei Arbeiter zu Helden, in dem sie den Rettungskräften halfen, Verletzte aus dem verunglückten Bus zu retten.

Bei einem schweren Busunglück in Venedig sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. © IMAGO/Mirco Toniolo / Avalon

Die beiden waren nach eigenen Angaben gerade dabei, Abendessen in einer nahegelegenen Arbeiterunterkunft zu kochen, als sie das Busunglück mitbekamen. „Ohne groß nachzudenken“ seien sie auf die Straße gegangen, berichten die beiden gegenüber der Zeitung Gazzettino. Anschließend hätten sie den ersten Feuerwehrleuten am Unfallort geholfen, verletzte Touristen aus dem Bus zu bergen. „Ich habe ein kleines Mädchen vor den Flammen gerettet“, berichtet einer der Arbeiter.

„Ich habe den Fahrer in der Kabine des Busses gesehen, aber er war bereits tot“, berichtet der Mann aus Gambia weiter. „Der Feuerwehrmann sagte mir dann, dass wir an die Lebenden und Verletzten denken müssten, also half ich ihm, diese Menschen herauszuholen.“ Insgesamt hätten sie geholfen, drei oder vier Personen aus dem brennenden Fahrzeug zu holen. Zusätzlich habe er es sogar geschafft, einen kleinen Hund aus dem Fahrzeug zu retten. „Es war schrecklich“ berichtet einer der Arbeiter. So wisse er auch nicht, ob das Mädchen, das er aus dem Bus getragen habe, überlebt habe. Als weitere Rettungskräfte eintrafen, habe man ihn und seinen Kollegen weggeschickt.

Bus-Unglück in Italien: Arbeiter berichtet von Rettung - „Es war schrecklich“

„Ich kann nicht glauben, was ich gesehen habe“, fügt sein Kollege gegenüber der Zeitung hinzu: „All diese Leichen, all diese Todesfälle.“ Er könne nicht genau sagen, wie viele Tote es waren, stellt allerdings fest: „Es waren viele.“ Er berichtet von Schreien und Weinen, das ihn verfolge: „Sie sind immer noch in meinem Kopf, ich habe sie immer noch vor meinen Augen.“

Die Unfallursache weiterhin unklar. Der Bürgermeister der italienischen Lagunenstadt, Luigi Brugnaro, sagte am Mittwoch: „Wir verstehen nicht, wie das passieren konnte.“ Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Aufschluss erhoffen sich die Behörden durch die Bilder von Überwachungskameras. Unter den 21 Todesopfern ist auch der Busfahrer, ein 40 Jahre alter Italiener.

Spekuliert wird, dass der Fahrer wegen eines plötzlichen Schwächeanfalls die Kontrolle über den Bus verloren haben könnte. Auch andere Möglichkeiten werden nicht ausgeschlossen. Von den Todesopfern konnten zunächst nur neun identifiziert werden. Darunter ist nach Angaben der italienischen Behörden auch eine Urlauberin oder ein Urlauber aus Deutschland. Auch mindestens einer der 15 Verletzten soll die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Aus dem Auswärtigen Amt gab es dafür bis zum Vormittag keine Bestätigung. Mindestens vier der Todesopfer kommen aus der Ukraine. (rjs mit dpa)