Cannabis-Muffins: Oma setzt versehentlich Schulkinder unter Drogen

Illegaler Pausen-Snack

Autor Romina Kunze

Feedback schließen

Weitere schließen

Dass Schüler gerne mal Selbstgebackenes mit in den Unterricht bringen, ist nicht ungewöhnlich. Besteht die Geheimzutat allerdings aus Haschisch, wird es heikel; und strafbar.

München/Adelaide – Die Ampel-Regierung lotet gerade die finalen Pläne zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland aus. Derweil ist der Besitz und Eigengebrauch in anderen Ländern schon länger erlaubt. In Australien gehört Cannabis-Konsum für viele bereits seit Anfang 2020 zum Alltag. In einem Gebäck hat das Rauschmittel allerdings auch dort eigentlich nichts verloren. Jedenfalls nicht, wenn das süße Teil für Kinder gedacht ist.

73-Jährige steht vor Gericht, weil Enkel ihr Cannabis benutzte

Doch genau das war in einer australischen Schule der Fall. Wie australische Medien berichteten, hat ein Teenager selbstgebackene Muffins mit in die Schule gebracht, um sie dort an seine Klassenkameraden zu verteilen. Blöd nur, dass die Küchlein mit dem Haschisch seiner Großmutter versetzt waren.

Dafür muss sich die 73-jährige Pam Annette Bickerton nun vor Gericht in Adelaide im australischen Bundesstaat South Australia verantworten. Der Vorwurf: Missbrauch des Betäubungsmittelgesetzes. Der Besitz und Konsum von Cannabis ist in „Down Under“ zwar erlaubt, doch der Handel ebenso untersagt wie die Nutzung durch Minderjährige.

Berauschende Geheimzutat: In Australien haben mit Cannabis versetzte Muffins ihren Weg in eine Schule gefunden.

Wie der Nachrichtensender NDTV berichtet, bekannte sich die Großmutter in der Sache schuldig. Der Vorfall sei dennoch ein Versehen gewesen, gab sie an. Zwar habe die Seniorin die Butter, die ihr Enkel zum Backen benutzte, bewusst mit THC versetzt. Auch habe sie ihm die Erlaubnis erteilt, sie zu verwenden. Doch bei vollem Bewusstsein sei sie dabei nicht gewesen.

„Mach nur, räum aber hinterher die Küche auf“: Oma gab ihr Okay für die Cannabis-Muffins

Der kuriose Hintergrund: Laut eigenen Angaben leidet die ältere Dame an Schlafstörungen. Um den nächtlichen Problemen beizukommen, präparierte sie die Butter mit dem Cannabis-Wirkstoff, wie ihr Strafverteidiger vor Gericht laut NDTV erklärte. Mit Erfolg, wie es scheint. Denn als ihr Enkel sie darum bat, mit der Butter backen zu dürfen, habe sie „in einem Zustand der Müdigkeit“ folgendes entgegnet: „Klar, mach nur. Aber sieh zu, dass du hinterher die Küche wieder aufräumst“, so der Anwalt.

Ob der Teenager wusste, dass die Butter mit Cannabis versetzt war, geht aus dem Bericht nicht hervor. Auch sein Name und genaues Alter sind unbekannt. Cannabis-Verkauf an Minderjährige wird in Australien streng geahndet und kann bis zu 25 Jahre Gefängnis nach sich ziehen. Für Bickerton soll das Urteil am 4. Mai fallen. Einen Vorsatz konnte Richter Justin Wickens nicht erkennen. Auch wenn er es als „etwas besorgniserregend“ einstufte, dass die Großmutter sich offenbar im Klaren darüber war, dass ihr Enkel die berauschenden Muffins in der Schule an seine Mitschüler verteilen wolle.

Bis 2023 ist Cannabis in Deutschland noch Tabu. In Berlin bat ein Anwohner seinen Nachbarn daher per Aushang im Flur, kreativ zu werden – damit das gesamte Haus nicht passiv mitkiffen muss. (rku)

