Mann pinkelt an Gitter und riecht etwas Ungewöhnliches - Er ruft sofort die Polizei

Zufällige Entdeckung

+ © Museum van de Stad Brussel (Symbolbild) Manchmal führt ein Pinkelgang zu erstaunlichen Ergebnissen. © Museum van de Stad Brussel (Symbolbild)

Dieser Toilettengang lief völlig anders, als er es sich vorgestellt hat: Ein Mann pinkelte gegen ein Gitter und roch etwas Verdächtiges - da rief er schnell die Polizei.

Sondershausen/München - In der Öffentlichkeit an Gebäude, Zäune oder Bäume urinieren - das wird nicht gerne gesehen. Gerade wenn Alkohol im Spiel ist und die Umgebung finster, gibt es für viele Menschen aber kaum noch Zurückhaltung. In diesem einen Fall jedoch wurde ein Mann von der Polizei nicht gerügt oder verhaftet: Nein, er rief sie sogar selbst und konnte wohl Dank einheimsen.

Wie kam das? In Sondershausen in Thüringen pinkelte laut Thüringen24 ein Mann am Samstagabend (19. Februar 2022) gegen ein Stollengitter eines verlassenen Brauereigebäudes. Da fiel ihm etwas aus: Irgendetwas hier roch seltsam. Nicht nach Urin, sondern ganz anders. Auch Wärme strömte aus dem Keller. Brannte es dort womöglich? Er entschied sich dazu, die Polizei zu rufen.

Polizisten nehmen Geruch von Cannabis wahr - und machen erstaunliche Entdeckung

Die Beamten aus der 21.000-Einwohnerstadt bemühten nach dem Eintreffen ebenfalls ihre Nasen. Sie rochen es auch. Also drangen sie weiter vor.

Der Geruch aus dem Gewölbekeller war laut Polizeibericht nicht der von Feuer oder etwas Verbranntem: Es war der von Cannabis. Und genau das fanden die Polizisten dann auch in dem vermeintlich leerstehenden Keller: Eine hochprofessionelle Plantage mit rund eintausend Pflanzen. Die Beamten stellten sie sicher, ebenso wie Technik und Bewässerung. Die Pflanzen waren in einem „weit verzweigtes unterirdisches System“ gelagert. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen - und darf sich bei dem aufmerksamen Pinkler für diesen Fund bedanken. (cg)