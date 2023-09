„Lasst es lieber“: Influencerin motzt über Italien-Urlaub – und wird komplett zerrissen

Von: Robin Dittrich

Eine australische Influencerin mit Millionen Followern ließ kein gutes Wort an ihrem Italien-Urlaub. Anderen Menschen rät sie davon ab.

Capri – Ein Italien-Trip ist für viele deutsche Urlauber ein Traum. Noch immer gehört das Land zu den beliebtesten Reisezielen. Nicht nachvollziehen kann das die Influencerin Mikaela Testa, die von ihrer Reise zu „Europas Stiefel“ alles andere als begeistert war.

Influencerin auf TikTok beschwert sich über ihren Italien-Urlaub

„Wenn ihr in diesem Sommer nicht in Europa seid und traurig darüber seid – dann lasst das lieber“, so beginnt die Influencerin Mikaela Testa ihr TikTok über ihren Aufenthalt auf der italienischen Ferieninsel Capri. Ihrer Meinung nach „hält es nicht das, was einem vorher versprochen wird.“ Die Gründe für den ihrer Ansicht nach nicht lohnenswerten Urlaub in Italien sind vielfältig. Dazu gehören weite Wege zwischen Reisezielen, die zu Fuß absolviert werden oder totgefahrene Katzen, die auf Straßen liegen.

In dem TikTok ist die Influencerin dabei zu sehen, wie sie mit einer Freundin über die Urlaubsinsel läuft und vor Anstrengung viele Pausen einlegen muss. Für sie sind unter anderem Influencer schuld daran, dass sie diesen vermeintlichen Albtraum mitmachen muss: „Andere Influencer lassen solche Inseln immer so wahnsinnig schön aussehen, aber die Hälfte davon ist einfach gestellt und zusammengeschnitten.“ Wovor Testa am meisten Angst hatte: „Dass mich ein Hai bei lebendigem Leib frisst.“ Auch auf Mallorca beschwerte sich eine Influencerin – ebenfalls über andere Influencer.

Influencerin bekommt nach Urlaubs-Beschwerde viel Gegenwind auf TikTok

Neben vielen negativen Aspekten hat die Influencerin auch Positives zu berichten, wie beispielsweise das Essen. Zwischen den positiven Erlebnissen kommt Mikaela Testa jedoch immer wieder zu den weiten Wegen zurück, bei denen sie „locker 3000 Kalorien verbrannt“ habe. Das Video sahen auf TikTok bereits nach kurzer Zeit über 2,5 Millionen Menschen. Darunter sind auch knapp 1300 Kommentare, die alles andere als positiv sind.

„Das Negative: Du musst laufen“, kommentierte ein Nutzer sarkastisch. „Man hätte auch einfach ein Taxi nehmen können“, schrieb ein anderer. Nach der Meinung eines weiteren hätte die TikTokerin „die Schönheit der Insel mehr wertschätzen“ sollen. „Ich muss da jetzt unbedingt hin“, kommentierte ein Nutzer, der offenbar die Sonnenseiten der Insel in dem Video beobachtete. Andere trauerten eher mit der überfahrenen Katze, als mit der ausgelaugten Influencerin: „Ich würde weinen, wenn ich die Katze gesehen hätte.“ In Italien und auch auf Capri wird gegen einige verstöße knallhart mit saftigen Bußgeldern durchgegriffen.