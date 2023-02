Schwedischer König Carl XVI. Gustaf erfolgreich am Herzen operiert – Königshaus lässt aber ein Detail offen

Von: Andreas Knobloch

Schwedens König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia 2022 in Amman. © Raad Adayleh/AP/dpa

Die Operation des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf ist gut verlaufen, vermeldete das schwedische Königshaus.

Update vom 20. Februar, 14.53 Uhr: Der schwedische König Carl XVI. Gustaf (76) ist im Herzbereich operiert worden. Der chirurgische Eingriff sei am Montagvormittag nach Plan verlaufen, dem Monarchen gehe es gut, teilte das schwedische Königshaus im Anschluss mit. Er bedanke sich für all die Unterstützung und Wärme, die ihm gezeigt worden sei, und auch bei der schwedischen Krankenpflege.

Carl Gustaf, der in diesem Spätsommer sein 50-jähriges Thronjubiläum feiert, wurde per Kathetertechnik im Bereich seines Herzens operiert - was genau gemacht werden musste, gab der Hof nicht bekannt. Nach dem Eingriff wird der König nun etwas Ruhe brauchen. Anstehende Verpflichtungen wurden deshalb bereits im Vorfeld auf einen späteren Zeitpunkt im Frühjahr verschoben.

OP-Sorge bei Europas Royals: Schwedischer König vor Herz-Eingriff, dänische Königin mit „bedeutender OP“

Stockholm/Kopenhagen – In Skandinavien wabert im Moment die royale Doppel-Sorgen um. Sowohl der schwedische König Carl XVI. Gustaf, als auch die dänische Königin Margrethe II. müssen unters Messer. Die unabhängig voneinander stattfindenden Eingriff finden zufällig in der gleichen Woche statt. In Schweden findet eine Herz-Operation statt, in Dänemark handelt es sich um einen Eingriff am Rücken. Mitte Januar waren beide Royals noch nebeneinander auf der Beerdigung von Konstantin II. von Griechenland in Athen anwesend.

Königin Margrethe II. (zweite von links) neben König Carl XVI. Gustaf (rechts) auf der Beerdigung von Konstantin II. von Griechenland. © IMAGO/PPE

Carl XVI. Gustaf, der im Januar für eine Thronfolger-Entscheidung kritisiert wurde, wird sich kommende Woche einer Operation „in der Herzgegend“ unterziehen. Wie der schwedische Königspalast am Dienstag weiter mitteilte, empfahl der Leibarzt des 76-jährigen Monarchen den Eingriff mit der sogenannten Schlüssellochtechnik, bei der dank einer Minikamera nur kleine Schnitte notwendig sind. Wegen der OP wurden die für die zweite Februar-Hälfte geplanten Termine von Carl XVI. Gustaf verschoben.

König Carl XVI. Gustaf muss Termine absagen

„Nach dem Eingriff wird eine Zeit der Erholung empfohlen“, erklärte der Palast. „Das bedeutet, dass die geplanten Termine zwischen dem 20. Februar und dem 3. März auf einen Zeitraum später im Frühling verschoben werden.“ Da der König sich gut fühle, könne er aber bis zum Tag seiner OP sein offizielles Programm wie geplant absolvieren.

Carl XVI. Gustaf feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Thronjubiläum. Er hatte den schwedischen Thron im September 1973 nach dem Tod seines Großvaters Gustaf VI. Adolf bestiegen. Als Carl Gustaf erst neun Monate alt war, war sein Vater Prinz Gustaf Adolf bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Königin Margrethe II. vor „bedeutender OP“

Der schwedische König ist nicht das einzige gekrönte Haupt, dem eine Operation bevorsteht. Am 8. Februar hatte der dänische Königspalast auf kongehuset.dk mitgeteilt, dass die 82 Jahre alte Königin Margrethe II. am 22. Februar für „eine bedeutende Operation“ am Rücken ins Rigshospitalet, das größte Krankenhaus von Kopenhagen, müsse. Margrethe II. sitzt bereits seit 51 Jahren auf dem dänischen Thron. (ank mit AFP-Material)