Mädchen (13) stirbt bei Verkehrsunfall: Mann stellt sich nach Flucht der Polizei

Unfallursache noch unklar

+ © Christoph Schmidt/dpa Ein schreckliches Unglück ereignete sich in Hambühren, nun stellt sich der mutmaßliche Unfallfahrer der Polizei. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Ein Verkehrsunfall am Freitag endete für ein 13 Jahre altes Mädchen tödlich, ein Unfallbeteiligter flüchtete vom Unfallort. Nun stellte sich der Mann bei der Polizei.

Hambühren/Celle - Nach einem tragischen Verkehrsunfall auf der B 214 in Hambühren, bei dem ein junges Mädchen tödlich verletzt wurde, hat sich nun der mutmaßlich beteiligte Unfallfahrer bei der Polizei gestellt. Nach ihm wurde mit Hochdruck gefahndet.

Das Unglück hatte sich bereits am Freitag, 10. Juni 2022 gegen 22.50 Uhr im Kreuzungsbereich der B 214 und dem Bruchweg in Hambühren in Niedersachsen ereignet. Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt hatte, wurde ein 13 Jahre altes Mädchen bei dem Unfall tödlich verletzt.

Celle/Hambühren: 13-jähriges Mädchen stirbt bei Verkehrsunfall - Mann stellt sich nach Flucht der Polizei

Wie die Polizei berichtet hatte, ereignete sich der Unfall zwischen einem VW Golf aus Wunstorf, besetzt mit vier Insassen und einem VW Touareg, der die B 214 aus Richtung Ovelgönne befuhr. Der Fahrer des Touareg flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Seinen Wagen mit Celler Kennzeichen ließ er zurück. Bei dem Aufprall schwer verletzt wurden der 41 Jahre alte Fahrer des Golfs, seine 44 Jahre alte Beifahrerin und ein 15 Jahre altes Mädchen. Für die 13-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Eine umgehend mit Hochdruck betriebene Fahndung nach dem Flüchtigen führte zunächst nicht zum Erfolg, am Montag nun die Wende: Der Unfallfahrer stellt sich selbst bei der Polizei. Die Polizei Celle teilt über Twitter mit: „Der Gesuchte aus Hambühren hat sich in der vergangenen Nacht der Polizei in Celle gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.“ Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

