Josephine Chaplin ist tot: Tochter des legendären Komikers verstirbt in Paris – drei Söhne trauern

Von: Moritz Bletzinger

Paris – Josephine Chaplin ist tot. Sie war die Tochter des legendären Komikers Charlie Chaplin. Die Schauspielerin starb bereits am 13. Juli in Paris, wie US-Branchenblätter am Freitag (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf ihre Familie berichteten. Angehörige hatten ihren Tod zuvor in einer Traueranzeige in der französischen Tageszeitung Le Figaro mitgeteilt. Chaplin war 74 Jahre alt.

Josephine Chaplin stirbt in Paris – ihre drei Söhne verkünden die traurige Nachricht

„Charly, Julien und Arthur, ihre Söhne, sind traurig, den Tod von Josephine Chaplin bekannt zu geben. Die Beerdigung findet in Paris im Kreis der Familie statt“, schrieb die Familie in ihrer Trauerannonce. Über die Todesursache von Josephine Chaplin ist nichts bekannt. Die Schauspielerin war dreimal verheiratet, aus jeder Ehe stammt ein Kind.

Josephine Chaplin wurde 1949 im kalifornischen Santa Monica geboren. Sie war eines von Charlie Chaplins (1889-1977) elf Kindern. Sie stammte aus der vierten Ehe des Komikers mit der Schauspielerin Oona Chaplin (1925-1991), einer Tochter des US-amerikanischen Dramatikers Eugene O‘Neill (1888-1953). Bekannt war sie unter anderem durch ihre Rolle der May in „Pasolinis tolldreiste Geschichten“ (1972), einer italienischen Filmadaptation von acht Geschichten der „Canterbury Tales“ des englischen Dichters Geoffrey Chaucer. Chaplin lebte viele Jahre lang in Paris.

Josephine Chaplin ist tot: Die Schauspielerin und Komiker-Tochter hinterlässt drei Söhne aus drei Ehen. © Imago

Vater Charlie Chaplin brachte Josephine schon als Kind in die Filmwelt

Erstmals stand sie 1952 für den Film „Rampenlicht“ vor der Kamera. Vater Charlie hatte sie für das Projekt, das er selbst inszenierte, ans Set geholt.

In Deutschland trauert die Filmwelt um Christian Quadflieg. Der „Landarzt“-Schauspieler, der durch eine legendäre „Tatort“-Folge bekannt wurde, starb in Hamburg. Mitte Juni wurde US-Star Treat Williams bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt, er starb mit 71 Jahren. (moe/dpa)