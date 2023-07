Charaktereigenschaften des Stiers: Beständigkeit oder Trägheit? So tickt das Sternzeichen

Geht es nach seinem Namensgeber, müsste der Stier aufbrausend und impulsiv sein. Doch das Gegenteil ist meist der Fall: das Sternzeichen ist geduldig und handelt überlegt.

Das Sternzeichen Stier, zu dem Menschen zählen, die zwischen dem 21. April und dem 20. Mai geboren sind, ist für sein ruhiges und geerdetes Wesen bekannt. Als Teil der Erdzeichen zeichnet sich der Stier durch Beständigkeit, Geduld und Verlässlichkeit aus. Sternzeichen, die nach der Idee der Astrologie dem Element Erde unterliegen, sind oft naturbezogen und bodenständig. In Bezug auf Stiere, die das zweite von zwölf Tierkreiszeichen ausmachen, unterstreicht das Element ihre praktische und realistische Einstellung zum Leben.

Stier-Geborene sind meist extrem emotionale Menschen, was sich sowohl auf ihr Privatleben und ihre Partnerschaft als auch auf ihre Karriere auswirken kann.

Was lange währt...: Vor allem Geduld zählt zu den Stärken des Stier-Sternzeichens

Zuverlässigkeit: Auf Stiere ist in der Regel Verlass. Da sie selbst Beständigkeit sehr hoch schätzen, ist es ihnen wichtig, die eigenen Werte vorzuleben. Verpflichtungen kommen sie nach, gemachte Versprechen halten sie.

Pragmatismus: Als Erdzeichen sind Stiere praktisch veranlagt. Sie ziehen es vor, realistische und erreichbare Ziele zu setzen und arbeiten methodisch, um diese zu erreichen.

Geduld: Stiere sind ausgesprochen beständige Menschen. Sie verstehen, dass die besten Dinge Zeit brauchen und sind bereit zu warten, bis sich die gewünschten Ergebnisse einstellen.

Loyalität: In Beziehungen und Freundschaften zeigen sich Stiere als treu. Sie sind loyale Partner und zuverlässige Freunde.

Schwächen des Sternzeichens: Stiere verlassen nur ungern ihre Komfortzone

Sturheit: Stiere mögen zwar beständig sein, doch sie können auch extrem beharrlich sein; ganz ähnlich den Widdern. Wenn sie eine Meinung oder einen Standpunkt haben, haben Mitmenschen es oft schwer, sie davon abzubringen.

Neophobie : Stiere sind nicht besonders offen für Neues. Sie bevorzugen Routine und Beständigkeit und können sich bei der Aussicht auf Veränderung unbehaglich fühlen.

Materialismus: Stiere können manchmal übermäßig materialistisch veranlagt sein. Ihre Wertschätzung für finanzielle Sicherheit kann dazu führen, dass sie sich zu stark auf materielle Besitztümer fokussieren.

Trägheit: Anders als es ihr Name vermuten lässt, fehlt es Stieren häufig an Elan. Sie genießen ihre Komfortzone und haben manchmal Schwierigkeiten, diese zu verlassen. Sich selbst zu motivieren, fällt ihnen schwer.

Bodenständig auch in der Liebe und im Beruf: Stiere sind alles andere als Einzelkämpfer oder Draufgännger

Liebe ist für Stiere eine ernste Angelegenheit. Sie sind nicht daran interessiert, Zeit für flüchtige Liaisons zu investieren, sondern suchen wie auch ein anderes Sternzeichen nach stabilen, langfristigen Beziehungen. Haben sie die große Liebe gefunden, erweisen sie sich als treue und hingebungsvolle Partner. Aus ihren Gefühlen machen sie keinen Hehl; im Gegenteil, ihren Partner überschütten sie geradezu mit Liebe und Aufmerksamkeit. Aufgrund ihrer Wertvorstellung passt ein Sternzeichen besonders gut zum Stier.

Für Freunde haben sie stets ein offenes Ohr, in Liebesangelegenheiten stehen sie ihnen ebenso mit Rat zur Seite, wie bei beruflichen Problemen. Ihre praktische Veranlagung macht das Sternzeichen zu guten Zuhörern und lösungsorientierten Helfern.

Nicht nur im Privaten und in der Beziehung, auch im Beruf streben Stiere nach Stabilität und Sicherheit. Sie sind engagiert, und bestechen durch ihren Sinn für Teamwork. Vor allem ihre Zuverlässigkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein schätzen Kollegen an ihnen. Ihre praktische Veranlagung und ihr gutes Gespür für Geld kommen vor allem in finanzbezogenen Berufen zur Geltung. Ihre Eigenschaften machen sie zu hervorragenden Finanzberatern, Buchhaltern und Investoren.

So agiert der Stier als Mann und als Frau

Der Stier-Mann sucht Beständigkeit und Sicherheit. Er ist ein verlässlicher Partner, der sich nicht scheut, Gefühle zu zeigen. Für die Beziehung ist er bereit, Mühe und Arbeit zu investieren und stets als Stütze zu fungieren. Er ist praktisch, ruhig und methodisch, und schätzt Komfort und Genuss. Vor allem in ungewohnten Situationen und Lebensabschnitten tut er sich schwer. Wird die Partnerschaft auf eine neue Ebene gehoben, braucht der Stier Verständnis und Geduld von seinem Gegenüber, um sich auf die Situation einzustellen.

Auch die Stier-Frau ist loyal und hingebungsvoll. Vertrauen ist dem weiblichen Sternzeichen ungemein wichtig. In Beziehungen gibt sie mehr als sie bekommt, ohne etwas einzufordern. Dennoch weiß sie genau, was sie will und ist entschlossen, hart dafür zu arbeiten. Wie der Stier-Mann kann auch die Stier-Frau mit Veränderungen nur schwer umgehen und kann manchmal stur sein.

