Harte Schale, weicher Kern: Diese Charaktereigenschaften werden dem Sternzeichen Krebs nachgesagt

Krebse sind Kinder des Sommers – und genauso warmherzig ist das Sternzeichen auch. Leicht lassen die empfindsamen Zeitgenossen andere aber nicht an sich heran.

Das Sternzeichen Krebs umfasst alle Menschen, die zwischen dem 22. Juni und dem 22. Juli geboren sind und ist das vierte Zeichen im Tierkreis. Als Wasserzeichen werden sie mit Sensibilität, Emotionalität und Fürsorge in Verbindung gebracht. Symbolisiert durch das gleichnamige Tier, das sowohl auf dem Land als auch im Wasser leben kann, gelten Krebs-Geborene als besonders anpassungsfähig.

Krebs-Geborene sind im Kern emotionale und fürsorgliche Menschen, mit starkem Sinn für Familie. Stehen sie vor Problemen, neigen sie dazu, Rückhalt in ihrem Umfeld zu suchen und sich zurückzuziehen. Auf Außenstehende können sie zunächst zurückhaltend reagieren, was sie mitunter unnahbar erscheinen lässt.

Herz über Kopf: Der empathische Krebs beweist oft ein gutes Gespür – Die Stärken des Sternzeichens

Empathie: Krebse sind bekannt dafür, dass sie sich gut in die Gefühle und Bedürfnisse anderer hineinversetzen können. Nahestehenden gegenüber zeigen sie sich stets loyal, in neuen Umgebungen anpassungsfähig.

Krebse sind bekannt dafür, dass sie sich gut in die Gefühle und Bedürfnisse anderer hineinversetzen können. Nahestehenden gegenüber zeigen sie sich stets loyal, in neuen Umgebungen anpassungsfähig. Kreativität: Menschen, die mit dem Sternzeichen Krebs geboren wurden, zeichnen sich durch eine blühende Fantasie aus. Sowohl im privaten als auch beruflichen Alltag können Krebse von ihrem Einfallsreichtum profitieren.

Menschen, die mit dem Sternzeichen Krebs geboren wurden, zeichnen sich durch eine blühende Fantasie aus. Sowohl im privaten als auch beruflichen Alltag können Krebse von ihrem Einfallsreichtum profitieren. Fürsorglichkeit: Krebse sind von Natur aus liebevolle und hingebungsvolle Personen. Sie haben das Bedürfnis, sich um andere zu kümmern und ihnen zu helfen.

Krebse sind von Natur aus liebevolle und hingebungsvolle Personen. Sie haben das Bedürfnis, sich um andere zu kümmern und ihnen zu helfen. Intuition: Aufgrund ihres guten und verlässlichen Gespürs entscheiden Krebse häufig eher aus dem Bauch heraus.

Schwächen des Sternzeichens: Krebse bauen hohe Mauern, die erst durchbrochen werden müssen

Launenhaftigkeit: Die Gefühle eines Krebses können von dem einen auf den anderen Moment umschlagen, weshalb es Mitmenschen nicht immer leicht macht, auf ihn zuzugehen.

Die Gefühle eines Krebses können von dem einen auf den anderen Moment umschlagen, weshalb es Mitmenschen nicht immer leicht macht, auf ihn zuzugehen. Überempfindlichkeit: Sind Krebse im tiefsten Inneren emotionale Menschen, neigen sie mitunter auch dazu, Dinge persönlich zu nehmen und gekränkt zu sein.

Sind Krebse im tiefsten Inneren emotionale Menschen, neigen sie mitunter auch dazu, Dinge persönlich zu nehmen und gekränkt zu sein. Zurückhaltung: Ähnlich wie beim Sternzeichen Waage, kann es schwierig sein, das Vertrauen eines Krebses zu gewinnen, da sie sich oft zurückhaltend gegenüber Fremden verhalten.

Ähnlich wie beim Sternzeichen Waage, kann es schwierig sein, das Vertrauen eines Krebses zu gewinnen, da sie sich oft zurückhaltend gegenüber Fremden verhalten. Besitzergreifend: Aufgrund ihrer ausgeprägten Empfindsamkeit können Krebse anhänglich und abhängig von ihren Liebsten sein. Sie erwarten dieselbe Hingabe von ihren Mitmenschen, die sie selbst auch an den Tag legen.

Familienmensch durch und durch: So verhält sich der Krebs in der Liebe

In der Liebe sind Krebse liebevolle und leidenschaftliche Partner. Aufgrund ihrer emotionalen Hingabe, fällt es ihnen leicht, sich unterzuordnen und eigene Bedürfnisse zugunsten ihres Partners zurückzustellen. Haben sie für einen Menschen Gefühle entwickelt, bauen Krebse eine starke Bindung zu ihrem Gegenüber auf.

Rückzugsort Familie: Hier fühlt sich der Krebs am wohlsten und holt sich Kraft. Leicht verschenkt das Sternzeichen aber nicht sein Herz. © Imago

Sie sind romantisch und hegen den Wunsch nach der großen Liebe, die ein Leben lang hält. Die Sehnsucht nach emotionaler und körperlicher Nähe teilen sie mit dem Skorion, weshalb sich die beiden Sternzeichen für eine Liebesbeziehung gut eignen. Es mag eine Weile dauern, bis Krebse mit anderen Menschen Freundschaften schließen, doch dann sind hilfsbereit und aufopferungsvoll. Im engsten Kreise ihrer Familie und Freunde fühlt sich der Krebs am wohlsten.

Soziale Ader: Krebse arbeiten gerne mit Menschen

Aufgrund ihrer intuitiven und kreativen Natur bestechen Krebse besonders in künstlerischen Berufen. Ihr Empathievermögen und ihre Empfindsamkeit verhilft ihnen aber auch zu Erfolg in einer beratenden oder sozialen Tätigkeit. Selbst in stressigen Situationen und bei Notfällen bewahren Krebse einen klaren Kopf. Das, sowie ihr tiefes Bedürfnis, anderen helfen zu wollen, kommt in medizinischen Berufen gut zur Geltung.

So agiert der Krebs als Mann und als Frau

Krebs-Männer sind in der Regel liebevolle und fürsorgliche Partner. Sie sind sehr an ihrer Familie und ihren Lieben gebunden und zeigen sich oft dazu bereit, zurückzustecken. Wichtiger als die eigenen Wünsche und Sehnsüchte, sind den männlichen Krebsen meistens, ihre geliebten Menschen glücklich zu stellen. Das spiegelt sich oftmals auch in ihrem Beruf wider.

Auch Krebs-Frauen zeichnen sich als liebevolle Partnerinnen aus. Sie identifizieren sich stark mit ihrer Familie und ihrem Zuhause, und üben sich zugunsten ihrer Liebsten auch problemlos in Verzicht. Ihre Intuition und Kreativität macht die Krebs-Frau zu ausgezeichneten Zuhörerin und empathischen Problemlöserin.

