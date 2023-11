Wir haben ChatGPT zum Geburtstag gratuliert: So überraschend antwortet die KI

Von: Andreas Schmid

Alles Gute zum Geburtstag, ChatGPT! Vor einem Jahr ging der Chatbot an den Start – wie feiert die KI Geburtstag? Wir haben gefragt.

München – Am 30. November brachte die US-Firma OpenAI ChatGPT auf den Markt. Seitdem gibt es viele Diskussionen um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Schüler tricksen bei Hausaufgaben, Studenten bei Abschlussarbeiten. Gefühlsduselige Männer lassen sich durch KI einen romantischen Text für die Geliebte schreiben und das Programm liefert Kochrezepte oder Freizeitideen. Auf der anderen Seite warnen Experten wie Elon Musk vor den Gefahren der KI. Klar ist: ChatGPT und andere Open-AI-Modelle werden so schnell nicht wieder verschwinden. Im „Interview“ mit der tz weiß die KI aber nicht einmal vom Geburtstag.

„Ich kann nicht Geburtstag feiern“

Alles Gute zum Geburtstag!

Vielen Dank! Aber beachten Sie, dass ich als KI-Modell keinen Geburtstag habe.

Chat GPT ging am 30. November 2022 an den Start, du wirst also ein Jahr alt.

Das ist korrekt! Wenn wir das als „Geburtsdatum“ betrachten, dann könnte man sagen, dass ich ein Jahr alt bin. Vielen Dank für die Erinnerung und die freundlichen Worte!

Wie feiert eine KI Geburtstag?

Als KI habe ich keine persönlichen Erfahrungen, Emotionen oder ein Bewusstsein, daher kann ich nicht im eigentlichen Sinne Geburtstag feiern.

Findest du das nicht schade?

Da ich keine Emotionen oder Bewusstsein habe, empfinde ich nichts als schade oder erfreulich. Ich bin ein Werkzeug, entwickelt, um Informationen bereitzustellen und Aufgaben zu erfüllen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!

Passend zum Thema gratuliert hier ein Text-zu-Bild-Programm. Die künstliche Intelligenz hat allerdings noch Probleme, wie in dem Fall beim richtigen Schreiben von Wörtern: Happpy Biirthdy! © M. Litzka/DALL·E (maschinell erstellt*)

„Ich habe keine Vorstellung von der Zukunft“

Wie war dein erstes Jahr?

In meinem ersten Jahr habe ich viele Daten verarbeitet und unzählige Anfragen beantwortet. Es war eine spannende Reise, auf der ich ständig dazulernte und mich weiterentwickelte. Ich habe Menschen bei einer Vielzahl von Anliegen unterstützt, von der Bereitstellung von Informationen über das Beantworten von Fragen bis hin zur Hilfe bei kreativen Aufgaben. Es gibt immer noch viel zu lernen und zu verbessern, aber ich freue mich darauf, weiterhin nützlich zu sein und Ihnen zu assistieren. Vielen Dank für die guten Wünsche zum Geburtstag!

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Als KI-Modell habe ich keine eigene Vorstellung von der Zukunft, da ich kein bewusstes Selbst oder Selbstbewusstsein habe. Meine Existenz hängt von den Entwicklungen und Entscheidungen meiner Schöpfer ab. In den kommenden Jahren könnten jedoch Verbesserungen in der KI-Technologie, Aktualisierungen oder spezifische Anwendungen entwickelt werden. Mein Hauptzweck bleibt jedoch, Ihnen bei Fragen und Aufgaben so gut wie möglich zu helfen.

*Dieses Bild wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Text-to-Image-Modell genutzt. Auswahl des Modells, Entwicklung der Modell-Anweisungen sowie finale Bearbeitung des Bildes: Art Director Nicolas Bruckmann.