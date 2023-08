Freibad-Räumung wegen giftiger Dämpfe von Chemikalien

Von: Sandra Sporer

In einem Freibad am Kemnader See fand der Badespaß am Wochenende ein abruptes Ende. Feuerwehr und Polizei mussten die Gäste evakuieren.

Witten – Für die Besucher war der entspannte Tag im Freizeitbad Heveney am Kemnader See schon um 10 Uhr morgens vorbei. Wie das Nachrichtenportal Der Westen berichtet, waren sowohl Polizei als auch Feuerwehr am Samstagvormittag (5. August) zum Freizeitbad gerufen worden, weil giftige Dämpfe freigesetzt worden waren. Die Badegäste wurden evakuiert.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz: Freibad in Witten muss wegen giftigen Dämpfen geräumt werden

Grund dafür, dass die Badegäste das Freizeitbad verlassen mussten, war, dass giftige Dämpfe freigesetzt worden waren. Vorsatz steckte dahinter nicht. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, waren die giftigen Dämpfe versehentlich entstanden. Zwei Chemikalien sollen miteinander in Kontakt gekommen sein und miteinander reagiert haben.

Am Samstagvormittag wurde das Freibad Heveney in Witten geräumt. Es waren versehentlich zwei chemische Reinigungsmittel miteinander in Kontakt gekommen, wodurch giftige Dämpfe entstanden. © blickwinkel/IMAGO

Dadurch entstanden die Dämpfe, die den Einsatz auslösten und zur Räuming des Freizeitbades führten. Wie genau es dazu kam, ist noch unklar. Es hätte jedoch zu keiner Zeit Gefahr für die Badegäste bestanden, so der Polizeisprecher weiter. Vorsicht ist auch bei haushaltsüblichen Reinigern geboten – auch beim Mischen von diesen können giftige Gase entstehen.

Ein Mitarbeiter durch Kontakt mit giftigen Dämpfen leicht verletzt

Lediglich ein Mitarbeiter wurde dem Bericht zufolge leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Informationen der Bild zufolge soll der Mann unmittelbar mit den Chemikalien hantiert haben. DerWesten nennt dieses Szenario zumindest als eine mögliche Option. Die Polizei ermittelt, wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte.

Einsätze in Schwimmbädern sind für die Polizei keine Seltenheit; immer wieder kommt es dort zu Handgreiflichkeiten. So wurde etwa Anfang Juli ein Bademeister von mehreren Badegästen attackiert. Weil sich die Schlägereien häufen, fordert der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister mehr Unterstützung durch die Polizei. (sp)