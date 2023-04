„Was ihr in eurem Herzen habt“: Lotto-Millionär Chico erfüllt jetzt Wünsche – unter einer Bedingung

Von: Yannick Hanke

Lotto-Millionär Chico wird zum Dschinn – und erfüllt Wünsche. Eigens dafür hat der Dortmunder einen YouTube-Kanal eingerichtet. Ist jeder Wunsch erlaubt?

Dortmund – Seit September 2022 macht Kürsat Yildirim, besser bekannt unter dem Namen Chico, immer wieder von sich reden. Im Spätsommer vergangenen Jahres konnte der Dortmunder Chico fast zehn Millionen Euro im Lotto gewinnen. Das sollte jedoch nur den Beginn einer Glückssträhne darstellen, die ihresgleichen sucht.

Seitdem konnte Chico zwei weitere Lotto-Gewinne für sich verbuchen – auch, wenn es dem Dortmunder beim 2. und 3. Mal „nur“ eine vierstellige Summe einbrachte. All das Geld nur für sich zu behalten und womöglich wie Comic-Knauser Dagobert Duck in einem Geldspeicher zu horten, kommt für Chico aber nicht infrage. Vielmehr will er anderen Menschen eine Freude bereiten. Vorhang auf für „Chico ich wünsche mir“.

„Chico ich wünsche mir“: Lotto-Millionär Chico startet eigenen YouTube-Channel – und will Fans eine Freude bereiten

Unter diesem Namen existiert seit Freitag, 21. April 2023, ein YouTube-Channel vom Lotto-Millionär aus Dortmund. „Hast du einen besonderen Wunsch? Oder kennst du jemanden, der einen besonderen Wunsch hat und es verdient ihn erfüllt zu bekommen? Ich helfe dir dabei, ihn zu erfüllen“, heißt es in der Beschreibung vom Video, das denselben Titel wie der Channel trägt.

Im knapp drei Minuten langem Video macht Chico unmissverständlich deutlich, was er mit seinem Vorhaben bezweckt: schlicht und einfach andere Menschen glücklich zu machen. Wer eine interessante Geschichte zu erzählen hat und in Verbindung mit dieser einen Wunsch äußern möchte, kann sich auf dem klassischen Postweg, aber natürlich auch digital beim Dortmunder Lotto-Millionär melden. Die entsprechenden Informationen sind der Beschreibung von Chicos Youtube-Video zu entnehmen.

Frühstücken mit Chico: Lotto-Millionär aus Dortmund verschenkt Meet & Greet mit sich selbst

Seinen Fans und Followern auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok gibt der Lotto-Millionär somit ihre eigene Bühne. Laut Chico seien den Wünschen nahezu keine Grenzen gesetzt. Wer sich beispielsweise keinen Flug in den Urlaub leisten könne, solle aktiv an „Chico ich wünsche mir“ teilnehmen. Ein neues Outfit wird benötigt? Kein Problem, einfach an Chico wenden.

Ein Meet & Greet mit dem Lotto-Milionär ist aber auch möglich. Wer Interesse an einem Frühstück mit dem Mann aus dem Ruhrpott hat, soll sich bei ihm melden. Er würde aber keinem Fan Geld in die Hand drücken, sondern sich persönlich um die Erfüllung des Wunsches kümmern beziehungsweise um die Beschaffung des Herzensgegenstandes.

„Da bin ich raus“: Lotto-Millionär Chico erfüllt nicht jeden Wunsch – was er ablehnt

Chico wäre sich aber auch nicht zu schade, um auf einer Feier, wie einem Geburtstag oder einer Hochzeit, persönlich zu erscheinen. Als Ehrengast versteht sich. Gibt es also keine Bedingung, die der Dortmunder Lotto-Millionär an sein Wünsch-dir-was-Projekt knüpft? Nicht ganz.

Kommt auch ohne Wunderlampe aus: Der Dortmunder Lotto-Millionär Chico erfüllt neuerdings Wünsche seiner Fans. © Rolf Vennenbernd/dpa/imago/Montage

Mit einem kleinen Fingerzeig auf den entsprechenden Gegenstand am Handgelenk macht Chico in seinem Video Folgendes deutlich: „Aber nicht, dass ihr euch eine Rolex wünscht. Da bin ich raus“. Das wäre wohl ein zu simpler Wunsch. Ansonsten scheinen die Fans vom Dortmunder ihrer Fantasie freien Lauf lassen zu können. Sie sollen sich wünschen, „was ihr in eurem Herzen habt“. Vielleicht kommt sogar ein Follower auf die Idee, sich einen Lottoschein von Chico ausfüllen zu lassen – bei seinem glücklichen Händchen wahrlich nicht der schlechteste Wunsch. (han)