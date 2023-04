Wohnung in Istanbul, Penthouse in Deutschland: Lotto-Millionär Chico gibt schon wieder Geld aus

Von: Nadja Zinsmeister

Seit September 2022 ist Kursät Y. aus Dortmund dank einem Lotto-Gewinn Millionär. Nach teurem Luxus-Shopping folgt nun die nächste Investition.

Dortmund/München - Der Lotto-Millionär Kursät Y. aus Dortmund ist auch bekannt unter seinem Spitznamen Chico. Er plant mit seinem Lottogewinn nun weitere Investitionen – in Immobilien. Bislang hatte Chico mit seinen knapp 10 Millionen Euro aus einem Lotto-Gewinn hauptsächlich teure Sportwagen, Luxus-Uhren und Designerklamotten gekauft. Seine „Einkäufe“ stellt der 42-Jährige gerne auf Instagram zur Schau. Vor kurzem nahm er erneut Geld in die Hand, einmal für ein Penthouse in Deutschland und für ein anderes in der Türkei.

Neues Büro in NRW: Lotto-Millionär Chico gibt schon wieder Geld aus

Mit Der Westen hat Chico über seine jüngsten Investitionen gesprochen. Aktuell plane der Lotto-Millionär, sein neues Büro in einem Penthouse in Monheim in Nordrhein-Westfalen einzurichten. Die Wohnung liege wie sein aktuelles Büro in Monheim in Nordrhein-Westfalen, sogar direkt gegenüber. Im Moment arbeitet der 42-Jährige noch in den Räumlichkeiten seines Steuerberaters. Gegenüber dem Portal erklärte Chico, er warte jetzt nur noch auf den Auszug des Vormieters, um mit seinem Büro in das gegenüberliegende Penthouse einzuziehen. Wofür er das Büro nutzen will, verriet er dagegen nicht.

Lotto-Millionär Kürsat Yildirim alias Chico aus Dortmund. © Rolf Vennenbernd/DPA

Lotto-Millionär Chico investiert in Penthouse-Wohnung in Istanbul

Dabei hatte Kursät Y. erst vor kurzem eine Menge Geld in Istanbul gelassen. Medienberichten zufolge soll er ebenfalls ein Penthouse durch Vermittlung seines Onkels gekauft haben. Nun korrigierte der 42-Jährige gegenüber Der Westen, dass die Wohnung bereits seinem Vater gehört habe und er nur die Restschuld beglichen hätte. Sein Hauptwohnsitz sei nach wie vor aber im Ruhrgebiet, bekräftigte der Lotto-Millionär.

Kursät Y. ist für seine enorme Glückssträhne bekannt. Im September 2022 gewann Chico 9,9 Millionen Euro im Lotto und wurde dadurch zum Millionär. Nur sechs Wochen später gewann er 1.700 Euro. Erst Mitte März 2023 folgte nun der dritte Gewinn mit einem Lottoschein eines Freundes: 2.684,90 Euro rasselten auf das Konto des 42-Jährigen ein.