Hund Chewy mit dieser Nachricht an Flughafen zurückgelassen

Am Flughafen allein gelassen: Das Schicksal des Welpen Chewy. Doch die Nachricht zeigt, dass Chewy trotzdem sehr geliebt wurde.

Las Vegas - Jeder kennt sie, die kleinen süßen Handtaschen-Hunde: Chihuahuas. Man möchte meinen, niemand könne ihnen widerstehen. Aber Chewy, ein drei Monate junger Chihuahua-Welpe, erfuhr das Gegenteil.

Klein Chewy wurde am Wochenende am Las Vegas Flughafen gefunden - mit einem Zettel bei sich. Die handgeschriebene Nachricht erklärt, warum Chewy ausgesetzt wurde: „Meine Besitzerin war in einer gewalttätigen Beziehung und konnte es sich nicht erlauben mich mit in das Flugzeug zu nehmen. Sie wollte mich absolut nicht hier lassen, aber sie hatte keine andere Wahl“, so die Nachricht berichtet die New York Post. Desweiteren stand auf dem Zettel, der Exfreund der Besitzerin habe den Hund geschlagen, weswegen er jetzt „einen Knoten an seinem Kopf“ habe.

Chewy befindet sich nun bei „Connie and Millie´s Dog Rescue“. Bereits jetzt gibt es viele Anfragen für eine Adoption und ein enormes Interesse an dem Welpen.

