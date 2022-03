Wanderer kommt vom Weg ab und stürzt Klippe herunter – das hätte auch anders enden können

Von: Anna Lorenz

Die Wanderwege im südchinesischen Nanping sind nicht gut gesichert - und dieser ist noch einer der Leichteren. © Lin Shanchuan via www.imago-images.de

Wandern ist nicht ungefährlich. Was dieser Tourist in Südchina aber am Rande einer Klippe tut, lässt sich nur noch als Leichtsinn beschreiben - die Folgen sind entsprechend.

Nanping - Wer regelmäßig in die Berge geht, weiß, dass unberührte Natur und phänomenale Aussicht warten. Aber die Wege hinauf zum Gipfel sind nicht immer ungefährlich. Voraussicht, sowie die richtige Ausrüstung sind daher Pflicht, soll die Wanderung gelingen. Diese Lektion lernte nun auch ein Tourist im Süden Chinas, der am Rand einer Klippe den Kopf vergaß.

Wandern in den Bergen: Die Gefahr ist nicht gering

Man muss nicht bis nach Südchina reisen - auch in der Alpenregion ereignen sich immer wieder schreckliche Wanderunfälle. Dabei ist es nicht nur die Weg- und Wetterlage, die einige unterschätzen. Auch den Wunsch, möglichst beeindruckende Fotos und Selfies zu schießen, bezahlen Bergfreunde nicht selten mit dem Leben.

Ob jung oder alt, Wanderprofi oder Gipfelneuling: Man muss sich der Gefahr bewusst sein. Und genau daran mangelte es offenbar dem Touristen in Nanping, wie ein nun aufgetauchtes Video beweist.

Nanping: Gefährliche Wege und steile Klippen

Während viele, große Wanderruten gut gesichert und beschildert sind, um auch gerade auch als Anfänger sicher in die Berge gehen zu können, verhält es sich in Nanping in Südchina anders. Die Wege sind oft sehr schmal, nicht gut sichtbar und führen an teilweise tiefen Schluchten und Abhängen vorbei. Der Untergrund besteht oft nur aus Erde, die bei Regen schnell nass und rutschig werden kann.

Insofern kann man nur den Kopf schütteln über die Touristen, die in folgendem Video zu sehen sind. Ohne Sicherung kraxeln - anders lässt sich das nicht bezeichnen - sie eine matschige Treppe an einer Schlucht entlang. Lianen und andere Gewächse stören die Sicht, die Teilnehmer sind ohne passende Kleidung unterwegs. Doch die Leichtsinnigkeit, die ein Wanderer dann an den Tag legt, ist jenseits des Nachvollziehbaren, wie dieses Bild-Video zeigt.

Wandern am Abgrund: Mann stürzt zwölf Meter in die Tiefe

Bei dem leichtsinnigen Versuch, sich auf der schmalen Treppe an einem anderen Wanderer vorbeizuschieben, kommt der Mann im südchinesischen Nanping ins Straucheln. Der rutschige Boden gibt nach, er kann sich nicht halten und stürzt zwölf Meter tief eine Klippe hinunter. Schreie der Touristengruppe erfüllen die Luft; keiner weiß, ob der Wanderer überlebt hat.

Während hierzulande bei einem ähnlichen Unfall schnell Hilfe geleistet werden konnte, ist die Lage mitten im Wandergebiet Nanpings im Süden Chinas deutlich prekärer. Umso unfassbarer ist die Tatsache, dass der Mann sich bei dem Sturz in die Tiefe laut lokaler Medien keine lebensbedrohlichen Verletzungen zugezogen hat. Sein Schutzengel muss gigantisch gewesen sein, denn als insgesamt zwölf Feuerwehrmänner den Wanderer im Wald finden, können sie nur Verletzungen an den Beinen feststellen. Der Mann wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Ob er bleibende Schäden davon getragen hat, ist nicht bekannt. (askl)