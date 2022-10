Wofür sind die beiden Extra-Löcher an der Innenseite von Chucks?

Von: Momir Takac

Schuhe der Marke Converse haben an der Innenseite zwei Löcher. © IMAGO / agefotostock

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum an der Innenseite der Chucks von Converse zwei zusätzliche Löcher sind? Wir erklären es.

Chucks sind Kultschuhe. Gerade der „All Star“ der Marke Converse kennt kein Alter und galt erst im Frühling und Sommer 2021 als modern. Und wahrscheinlich nicht zum letzten Mal.

Die „Chuck Taylor“ - wie sie korrekt heißen - sind eine der beliebtesten Retro-Sneaker. Die Stoffschuhe mit der auffallenden Gummisohle sind praktisch und bequem - und man kann sie zu vielen Outfits tragen.

Extra-Löcher bei Chucks: Vor allem Sportler brauchen sie

Obwohl es die Chucks in zahlreichen Farben gibt, als Low-Top- oder High-Top-Variante, besitzen sie durch die ikonische Zehenkappe einen hohen Wiedererkennungswert. Dazu zählen auch die beiden zusätzlichen Löcher auf der Innenseite des Schuhs. Wenn Sie jemanden sehen, der die Schuhe trägt, achten Sie darauf, ob die Löcher „frei“ sind oder nicht. Wohl die allerwenigsten verwenden sie so, wie es gedacht ist.

Dabei haben sie einen praktischen Nutzen. Oft liest man, dass sie der Belüftung dienen oder vielleicht als Ventil, dass eingetretenes Wasser entweichen kann. Doch das stimmt nicht. Die Löcher dienen dazu, die Schuhe anders schnüren zu können, um einen besseren Halt zu gewährleisten.

„All Star“ von Converse kann durch Extra-Löcher fester gebunden werden

Der „All Star“ kam 1917 als Basketballschuh auf den Markt. Für besseren Halt konnten Sportler ihn durch die beiden zusätzlichen Löcher fester binden und somit den Halt verbessern (Bar-Lacing-Methode).

Wer das einmal ausprobieren möchte, hält sich an folgende Anleitung: Zunächst den Schnürsenkel aus den Löchern ziehen, bis man an die Öse kommt, die direkt über dem vorderen der beiden Extra-Löcher liegt. Nun den inneren Senkel durch die beiden zusätzlichen Löcher fädeln. Anschließend wieder nach oben gehen und den Schuh zu Ende schnüren. Bindet man ihn nun fest zu, sitzt der „All Star" bombenfest.