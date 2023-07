Insel-Urlaub endet tödlich: Mann trinkt sich durch komplette Cocktail-Karte

Von: Bjarne Kommnick

Ein Mann versucht in seinem Sommerurlaub auf Jamaika die gesamte Cocktail-Karte einer Bar zu trinken. Ein Versuch, der tödlich endet.

Saint Ann – In der Sommerzeit wollen längst nicht alle Urlauber an ihren freien Tagen einfach nur entspannen. Der ein oder andere nutzt genau diesen Zeitraum, um so exzessiv und ausgelassen zu feiern, wie es nur geht – nicht selten im Alkoholrausch. Die Grenze dabei ist schnell erreicht, auf Mallorca überlegt die Regierung mittlerweile sogar Alkohol im Freien zu verbieten, um Sauftourismus einzuschränken. Und auch ein Jamaika-Urlauber hat es eindeutig übertrieben. Er wollte alle Cocktails einer Bar hintereinander trinken. Das Vorhaben bezahlte der Mann mit seinem Leben.

Land Jamaika Bevölkerung 2,828 Millionen (2021) Hauptstadt Kingston Kontinent Nordamerika

Mann stirbt im Familienurlaub an Alkohol-Überdosis – er wollte die ganze Cocktail-Karte trinken

Wie der Fernsehsender ITV News zuvor berichtet hatte, habe sei der Mann aus Staffordshire mit seinen Kindern, seiner Schwester und anderen Verwandten im Familienurlaub, als er sich dazu entschlossen hatte, die Cocktail-Karte des Royal Decameron Club Caribbean im jamaikanischen Saint Ann abzuarbeiten.

Ein Urlauber auf Jamaika hat probiert, die gesamte Cocktailkarte einer Bar zu trinken – der Versuch endete tödlich. © Pau Venteo/dpa

Laut Angaben des Senders habe der Mann es geschafft, 12 verschiedene Cocktails zu trinken. Anschließend sei er auf sein Zimmer gegangen und dort kollabiert. Ein Gerichtsmediziner in Kingston, Jamaika, gab als Todesursache den Alkohol-Tod an. Der Mann habe bereits am Morgen vor seinem Versuch Rum und Bier getrunken.

„Lag auf dem Rücken und würgte“: Familie berichtet von qualvollem Alkohol-Tod ihres Verwandten

Später habe er zwei kanadische Frauen kennengelernt, die ursprünglich die Idee der Cocktail-Challenge zum Anlass ihres Geburtstages mitgebracht hatten – der Verstorbene habe sich demnach angeschlossen und versucht, alle Cocktails zu trinken.

Ein Familienmitglied erklärte gegenüber ITV News: „Er lag auf dem Rücken und würgte. Ich brachte ihn in die stabile Seitenlage und schrie nach einem Krankenwagen. Er gab ein gurgelndes Geräusch von sich. Sobald er in der stabilen Seitenlage war, erbrach er sich. Ich schrie sein Namen, aber habe keine Antwort bekommen“.

Wenn Alkohol zur Gefahr wird – Mann stirbt beim Versuch, die ganze Cocktail-Karte zu trinken

Alkohol gehört neben Tabak laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den gefährlichsten Drogen der Welt – die zweitgefährlichste der Welt gemessen an Todeszahlen. Laut WHO würden alleine an Alkohol weltweit drei Millionen Menschen an den Folgen ihres zu hohen Alkoholkonsums verlieren. Das würde bedeuten, dass alle 12 Sekunden sich ein Mensch durch Alkohol tötet. Zudem sei Alkohol der Auslöser für über 200 Krankheiten und Störungen. Erst vor kurzem hatte die Regierung in Italien beschlossen, dass Fahren unter Alkoholeinfluss bis zu 30 Jahre Führerscheinentzug nach sich ziehen kann.