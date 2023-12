Angst vor Kollaps: Berühmter Turm von Bologna bekommt Schutzgürtel

Von: Marcus Giebel

Bologna ist auch berühmt für seine zwei schiefen Türme. Bei einem soll einem möglichen Einsturz nun mit einem Schutz aus Containern begegnet werden.

Bologna – Obwohl sie sich nicht wirklich ähnlich sehen, werden sie als Zwillingstürme bezeichnet. Der Torre degli Asinelli misst knapp 100 Meter und ragt damit fast doppelt so hoch wie der Torre della Garisenda, der dafür über einen größeren Umfang verfügt. Beide stehen im Zentrum von Bologna dicht beieinander und gelten als Wahrzeichen der Stadt. Gemeinsam haben die zwei Türme aber auch, dass sie nicht ganz gerade emporragen – was mittlerweile ein veritables Problem ist. Für das zumindest vorübergehend eine Lösung gefunden wurde. Im Falle des kleineren Bauwerks.

Schiefer Turm in Bologna: Containergürtel soll vor möglichem Einsturz schützen

Wie der Corriere di Bologna berichtet, wird sich die Firma Fagioli dem Turm Garisenda annehmen. Das Unternehmen hatte sich bereits darum verdient gemacht, die havarierte Costa Concordia wieder aufzurichten. Geplant sei eine fünf Meter hohe „Barriere“ aus Containern, um die Piazza di Porta Ravegnana und die dort flanierenden Menschen vor einem möglichen Einsturz zu schützen.

Bürgermeister Matteo Lepore von der Partito Democratico sagte demnach zwar: „Es gibt derzeit keine Hinweise auf einen Einsturz.“ Aber sicher ist sicher. Schließlich hatte die Nachrichtenagentur Ansa den Zustand des Garisenda-Turms zuletzt als „besorgniserregend“ bezeichnet.

Garisenda-Turm bekommt Schutz: Container wegen Bolognas Beinamen in Rot

Die Baumaßnahmen sollen bereits in den nächsten Tagen beginnen, laut Lepore soll die erste Phase Ende Januar oder Anfang Februar abgeschlossen sein. Um den Turm werden Pfähle von etwa 20 Zentimetern Durchmesser tief in den Boden eingelassen, heißt es weiter. Darauf wird eine Stahlbetonplatte liegen, die als Basis für eine doppelte Reihe von mit Stahlbeton gefüllten Containern dient. Quasi ein Schutzgürtel also.

Diese Container werden rot sein – wegen des Beinamens von Bologna. Die Stadt in der Emilia-Romagna wird wegen der Ziegeldächer und der vorherrschenden politischen Richtung „la rossa“ – also „die Rote“ – genannt.

Imposante Bauwerke: Der Garisenda-Turm (l.) bekommt in den nächsten Wochen einen Schutzgürtel aus Containern verpasst. © IMAGO / Pond5 Images

Baumaßnahmen an Garisenda-Turm: Container auf Pfählen sollen für Schutz sorgen

Danilo Viapiani, einer der Ingenieure von Fagioli, wird in dem Bericht wie folgt zitiert: „Das Gewicht der Container wird nicht auf dem Boden abgeladen, wodurch die Gefahr bestehen würde, dass die Denkmäler und umliegenden Gebäude oder der Platz weiter beschädigt werden. Sondern sie werden tief in den Boden eingelassen, über das Fundament des Gebäudes hinaus.“

Geplant sei diese Konstruktion auf der West- und der Nordseite. Auf der Südostseite werde dagegen ein Schutznetz errichtet, wie es in bergigen Regionen zur Eindämmung von Erdrutschen und Steinschlägen genutzt wird.

Laut Fabrizio Ferrari, der den Bereich Großhebeanlagen für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Fagioli leitet, handelt es sich um „eine ganz besondere Herausforderung“. Einerseits sei es ein sehr berühmtes Bauwerk, andererseits auch ein Notfall.“

Garisenda-Turm auffällig schief: Kosten allein für Container-Schutzmauer bei 4,3 Millionen Euro

Der Verkehr soll von den Maßnahmen weniger beeinträchtigt werden als zunächst gedacht. Ferrari geht von „40 Containertransporten“ aus, dazu wenigen Touren für die größeren Module und Schutzwände. Allein für diese Schutzmauer aus Containern werden Kosten von 4,3 Millionen Euro veranschlagt. Der Gesamtbetrag ist noch offen, es gibt bereits eine Spendenkampagne der Stadt.

Involviert ist auch das Bauunternehmen Modena Ingegneria. Dieses wird der Zeitung Il Resto del Carlino zufolge die Beseitigung der Pfahlwurzeln und der Granitpflasterung übernehmen. (mg)