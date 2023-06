ESC-Siegerin Loreen gibt Tipp, wen Deutschland nächstes Jahr schicken sollte: „Ich bin Fan“

Von: Armin T. Linder

Da sollten die Verantwortlichen wohl genau hinhorchen: ESC-Siegerin Loreen hat einen Tipp, welche Band Deutschland nächstes Jahr entsenden sollte.

Mannheim – Wie bekommt Deutschland die ESC-Flop-Serie beendet? Das fragen sich nicht nur der zuständige NDR, sondern auch viele, die den Eurovision Song Contest ungebrochen mit Begeisterung verfolgen. Der Blick auf die vergangenen Wettbewerbe ist desaströs:

2023: Lord Of The Lost, „Blood & Glitter“, Platz 26 (letzter Platz)

2022: Malik Harris mit „Rockstars“, Platz 25 (letzter Platz)

2021: Jendrik mit „I Don‘t Feel Hate“ - Platz 25 (vorletzter Platz)

2020: Ausfall wegen Corona; Ben Dolic („Violent Thing“) ohne Auftritt

2019: S!sters mit „Sister“ - Platz 25 (vorletzter Platz)

2018: Michael Schulte mit „You let me walk alone“ - Platz 4

2017: Levina mit „Perfect Life“ - 25 (vorletzter Platz)

2016: Jamie-Lee mit „Ghost“ - 26 (letzter Platz)

2015: Ann Sophie mit „Black Smoke“ - 27 (letzter Platz)

2014: Elaiza mit „Is It Right“ - Platz 18

2013: Cascada mit „Glorious“ - Platz 21

2012: Roman Lob mit „Standing Still“ - Platz 8

2011: Lena mit „Taken By A Stranger“ - Platz 10

2010: Lena mit „Satellite“ - Platz 1

ESC-Siegerin Loreen rät Deutschland: Schickt Kraftwerk

Und jetzt? Der NDR hält an der Teilnahme fest. Die allerersten Interessenten für 2024 bringen sich in Stellung. Aber vielleicht sollte man einfach mal jemanden fragen, der sich mit ESC-Erfolg auskennt? Zum Beispiel Doppel-Siegerin Loreen. Nach ihrem einstigen Erfolg mit „Euphoria“ gewann sie den Wettbewerb 2023 erneut mit ihrem Song „Tattoo“.

Tatsächlich äußerte die zweimalige Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin eine Idee: „Vielfältigkeit und Originalität sind entscheidend. Ich bin Fan und sehr inspiriert von der deutschen Elektroband Kraftwerk. Vielleicht sollte man sie schicken“, sagte die 39-jährige schwedische Sängerin am Mittwoch in Mannheim den Radiosendern RPR1. und Radio Regenbogen. Die Frage ist allerdings, ob Kraftwerk sich trauen würden, auf der ESC-Bühne zu stehen. Glaubt man den Aussagen von Schlager-Sänger Ross Antony, dann wohl kaum.

Legendäre Band: Kraftwerk, hier in Mailand 2022. © Mairo Cinquetti/Imago

ESC-Siegerin Loreen räumt ein: „Es ist ein Glücksspiel“

Im Interview mit der F.A.Z. äußerte sich Loreen auch zum Thema und räumt ein, dass es gar nicht so leicht ist, mal eben zu gewinnen. „Es ist ein Glücksspiel“, so die 39-Jährige. „Keiner weiß, was in einem Jahr funktioniert oder nicht. Jedes Jahr ist anders. Das Einzige, was ich den Künstlern raten kann: Seid wahrhaftig, seid authentisch. Wenn ihr es nicht seid, wird das Publikum es merken.“

Die Plagiatsvorwürfe gegen ihren Song nimmt Loreen gelassen hin. „Man kann das Rad nicht neu erfinden. Zwangsläufig wird man von anderen ­Liedern inspiriert. Doch sich darauf zu versteifen, ist falsch.“

Gewann den ESC 2023: Loreen. © Anders Wiklund/TT/Imago

Sie erklärt auch, wie viel Arbeit wirklich in ihrem ESC-Auftritt steckte: „So viel! Ich habe im Oktober angefangen und nichts anderes gemacht. Ich habe nur an dem Auftritt gefeilt, an der Geschichte, die ich erzählen wollte, an jedem künstlerischen Detail. Ich habe nur dafür gelebt und mich komplett fokussiert.“ Das hat sich dann ja wenigstens gelohnt. Die ESC-Ergebnisse können Sie hier nachlesen. Und eine Detail-Auswertung zeigt, wie übel Europa den deutschen Beitrag wirklich fand. (lin mit dpa)