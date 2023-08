„Beängstigender als Corona“: Arzt warnt vor „stiller Pandemie“ mit einer Million Toten pro Jahr

Von: Michelle Brey

Der Corona-Gesundheitsnotstand ist vorbei. Aber jetzt steuert die Welt in eine „stille Pandemie“, warnt Ara Darzi. Und das Problem ist hausgemacht.

München – Maskenpflicht, Lockdowns, etliche Tote und Infizierte: Die Coronavirus-Pandemie sorgte in Deutschland und weltweit für einen Ausnahmezustand. Im Mai 2023 hob die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Gesundheitsnotstand durch Corona auf. Nun zeigte sich Ara Darzi, ein renommierter Arzt aus Großbritannien, auch bekannt als Lord Darzi of Denham, alarmiert.

Seiner Meinung nach könnte eine neue globale Pandemie durch Antibiotikarestistenz entstehen. Und das sei sogar „beängstigender als Corona“, wie Darzi in einem Interview mit The Times sagte, von dem mehrere Newsseiten übereinstimmend berichteten.

Ein Mediziner warnt vor einer globalen Pandemie durch Antibiotikaresistenz.

„Beängstigender als Corona“: Antibiotikaresistenz ein großes Problem

In der Zukunft könne es in Krankenhäusern vorkommen, dass keine wirkenden Antibiotika für die Behandlung einer Infektion zur Verfügung stünden. Er sprach in dem Interview von einer Million Fälle pro Jahr, die schon jetzt aufgrund dessen existieren würden.

Schon lange vor der Menschheit existierten Bakterien, sagte Darzi. „Sie haben alle möglichen Bedingungen überlebt und werden in Zukunft auch gegen Antibiotika resistent sein“, sagte er, wie das Schweizer Nachrichtenportal Nau aus dem Interview zitiert. Er warnte, dass Antibiotika zu häufig eingesetzt werden – und das nicht nur im medizinischen Bereich für Menschen. „In einigen Teilen der Welt wird das Vieh auch mit Antibiotika vollgestopft. Das verschlimmert das Problem zusätzlich“, ergänzte er.

Antibiotikaresistenz: Tierarzneimittelgesetz 2023 reformiert

Eine unbekannte Problematik ist all das nicht. So ist in Deutschland zum Beginn des Jahres 2023 eine Änderung des Tierarzneimittelgesetzes in Kraft getreten. Darin hieß es unter anderem: „Die Anwendung von Antibiotika soll auf ein therapeutisch unvermeidbares Minimum reduziert werden.“ Ziel ist es, den Einsatz von Antibiotika in landwirtschaftlichen Betrieben zum einen besser zu erfassen und zum anderen dauerhaft zu senken. Das neue Gesetz sorgte bei Nutztierhaltern und Tierärzten allerdings für große Aufregung.

„Globale Bedrohung“: WHO warnte ebenfalls vor Antibiotikaresistenz

Die Zahlen, die Ara Darzi im Interview nannte, sind nicht aus der Luft gegriffen. Auch die WHO warnte. So sagte WHO-Expertin Catharina van Weezenbeck Ende 2022 in Genf: „Die Antibiotikaresistenz ist eine globale Bedrohung, sowohl für die öffentliche Gesundheit als auch die Wirtschaft.“ Die Organisation schätzte, dass jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen sterben, weil Antibiotika bei ihren Infektionen nicht anschlagen.

„Stille Pandemie“ durch Antibiotikaresistenz: Was bedeutet das?

„Jeder Einsatz von Antibiotika fördert die Bildung von Resistenzen: Empfindliche Bakterien werden abgetötet – die Resistenten jedoch überleben und vermehren sich weiter“, informiert das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Website. Aus diesem Grund würden antibiotikaresistente Erreger oftmals dort auftreten, „wo viele Antibiotika eingesetzt werden, etwa in Kliniken, aber auch in der Landwirtschaft“.

Wen betrifft eine Antibiotikaresistenz? Davon sei „prinzipiell jeder gefährdet“, so das RKI.

Die Behandlung von Infektionen mit resistenten Erregern sei häufig schwieriger. Es könnte zu komplizierteren Verläufen kommen.

Wer hat ein erhöhtes Risiko? Menschen mit schwachem Immunsystem, ältere Menschen, Kinder mit einer unreifen Immunabwehr, Menschen mit Autoimmunerkrankungen, Organtransplantierte, Krebspatienten bei einer Chemotherapie, Diabetiker, Patienten, die operiert werden.

Zum Kampf gegen Antibiotikaresistenz: Fleming Centre – Prince Williams übernimmt Schirmherrschaft

Ein Zentrum zur Bekämpfung der „stillen Pandemie“, wie das Problem rund um die Antibiotikaresistenz in medizinischen Fachkreisen genannt wird, ist längst in Planung. Und das von Darzi höchstpersönlich. Das sogenannte „Fleming Centre“ soll 2028 in London entstehen.

Zentrum: Fleming Centre Sitz: St Mary's Hospital, London (Großbritannien) Namensgebung: Geht zurück auf Alexander Fleming, Erfinder des Penicillins im Jahr 1928 Schirmherrschaft: Prince William Geplante Eröffnung: 2028

In Deutschland machte sich indes 2023 eine Antibiotika-Knappheit breit. Kinderärzte bezeichneten den Mangel als prekär. (mbr)