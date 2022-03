Schon neue Omikron-Kombi unterwegs? Infektiologe schätzt ein, ob uns das Angst machen muss

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Christoph Spinner, Oberarzt Infektiologie und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. © Christian Ohde/imago/Angelika Warmuth/dpa

Delta und Omikron - das sind die beiden bisher prominentesten Corona-Varianten. Laut Dr. Christoph Spinner gibt es Hinweise auf eine Kombi-Variante der beiden.

München - Die Corona-Zahlen sind hoch wie nie, und auch die Variantenvielfalt des Coronavirus reißt nicht ab. Vor allem Delta und das hochansteckende Omikron bereiten Sorgen. Laut Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Universitätsklinikums rechts der Isar in München, wird es weitere Varianten geben.

„Das Ende der Fahnenstange ist das ganz sicher nicht“, sagt er Focus Online. „Wir sehen so hohe Infektionszahlen wie nie zuvor. Hohe Infektionszahlen bringen die Möglichkeiten neuer Varianten mit sich“, lautet seine Erklärung.

Kombination aus Delta und Omikron? Spinner: „Es gibt Hinweise darauf“

Eine davon könnte eine Kombination aus Delta und Omikron sein. Spinner: „Es gibt Hinweise darauf, dass es doch möglicherweise eine Kombination aus Delta- und Omikron-Varianten geben könnte. Es gibt durchaus die Frage, ob nicht BA.1 und BA.2-Infektionen gemeinsam vorkommen, also nicht nur als seltene, aber mögliche Doppel-Infektion, sondern vereint in einer Variante.“

Doch Spinner sagt auch: „Im Umkehrschluss muss uns das aber auch nicht unbedingt Angst machen. Es gibt derzeit etliche andere Varianten, die auf der ganzen Welt zirkulieren.“

Spinner: Solange es hohe Infektionszahlen gibt, können neue Varianten entstehen

Einer Entwarnung, was Corona angeht, kommt dies aber nicht gleich. Denn eines sei laut Spinner völlig klar: „Solange es so hohe Infektionszahlen gibt, und vor allem auch Menschen, die chronisch krank sind, betroffen sein können, besteht immer die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus durch neue Varianten - auch aus Zufallsgründen - über noch infektiösere, oder im schlechteren Fall, über noch krankmachendere Eigenschaften verfügt.“

Immerhin, so Spinner, bedeute ein Auftreten neuer Kombinationen nicht dennoch nicht, „dass wir neuen Varianten schutzlos ausgeliefert sind. Im Gegenteil: Durch die hohe Impf- und Boosterquote ist die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung deutlich gestärkt. Inzwischen gibt es auch in Deutschland über 17 Millionen registrierte Infektionen, also etwas weniger als jeder fünfte Bürger war inzwischen mit dem Virus infiziert.“ (cg)