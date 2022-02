Neue Impfpass-Regeln: Zeitraum um drei Monate verlängert

Corona-Lockerungen? Söders Plan für Deutschland - 2G, Kontaktverbote, Impfpflicht

Von: Patrick Huljina, Franziska Schwarz

Das RKI meldet einen neuen Corona-Höchststand. Die Bundesregierung erteilt Lockerungen eine Absage, aber Markus Söder fordert drastische Regel-Entschärfungen. Der News-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch eine Corona-Inzidenz von 1227,5 (Update vom 2. Februar, 6.24 Uhr).

Die Bundesregierung erteilt schnellen Lockerungen eine Absagte (Update vom 2. Februar, 16.15 Uhr).

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert Lockerungen in den kommenden Wochen (Update vom 2. Februar, 22.06 Uhr).

Update vom 2. Februar, 22.06 Uhr: Immer mehr Länder in Europa haben in den vergangenen Wochen drastische Lockerungen ihrer Corona-Maßnahmen angekündigt. Deutschland agiert bisher verhalten. Nun fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stufenweise Lockerungen für Deutschland.

In einem Bild-Interview hat er seine Lockerungspläne für die kommenden Wochen vorgestellt. „Wir sollten konsequente Öffnungsschritte jetzt angehen“, erklärte der CSU-Chef.

Corona-Regeln - Diese Lockerungen fordert Markus Söder: Einzelhandel: Die 2G-Regelung soll bundesweit abgeschafft werden. Gastronomie: Die 2G-Plus-Regelung soll fallen, 2G aber bleiben. Kulturveranstaltungen: Die Zuschauer-Kapazität soll von 50 auf 75 Prozent erhöht werden. Fußball: Die Stadien sollen wieder mit 50 Prozent der Kapazität ausgelastet werden – aber mit Abstand. Kontaktbeschränkungen: Wo FFP2-Masken getragen werden, sollen Beschränkungen stufenweise heruntergefahren werden. Genesenen-Status: Die umstrittene Kürzung der von sechs auf drei Monate soll rückgängig gemacht werden. Auslandsreisen: Risikogebiete soll es nicht mehr geben, stattdessen Tests bei der Rückkehr nach Deutschland. Impfpflicht: Sollte sie kommen, müssen Lockerungen folgen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll aufgeschoben werden.

Corona-Lockerungen in Deutschland? Bundesregierung und Wüst dämpfen die Erwartungen

Update vom 2. Februar, 16.15 Uhr: Die Bundesregierung hat die Hoffnung auf baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen gedämpft. Voraussetzung dafür seien sinkende Fallzahlen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. „Im Augenblick sind wir in einer Phase, in der es weitestgehend noch sehr starke Steigerungen gibt.“ Erste positive Anzeichen für eine Verlangsamung gebe es allenfalls im Norden Deutschlands.

Zwar sei zu erwarten, „dass wir uns in den nächsten 14 Tagen dem Ziel nähern, den Peak zu erreichen“, sagte Hebestreit. Das bedeute aber, dass die Zahlen dann immer noch deutlich höher seien als derzeit. Hebestreit sieht nach eigenen Worten auch keinen Anlass, bereits für die nächste Beratung der Spitzen von Bund und Ländern am 16. Februar einen Lockerungsfahrplan aufzustellen.

Wüst zu Lockerungen: „Kann erst möglich sein, wenn Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten ist“

Genauso sieht es der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst. Er schließt eine schnelle Rücknahme der Corona-Maßnahmen aus. „Das kann natürlich erst möglich sein, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten ist, wenn wir sicher sein können, dass keine Überlastung des Gesundheitssystems droht“, sagte der CDU-Politiker.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dämpft die Hoffnung auf schnelle Corona-Lockerungen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident betonte zugleich, dass eine Rücknahme von Einschränkungen gut vorbereitet sein müsse. Wünschenswert sei ein „möglichst breit getragenes, gemeinsames, konsistentes Vorgehen“. Schrittweise Lockerungen müssten durch einen „Basisschutz“ wie das Maske-Tragen oder Abstand-Halten abgesichert sein. Diese Möglichkeit dürfe die Bundesregierung den Ländern nicht nehmen, warnte Wüst. „Wenn der Bundestag nicht handelt, wird am 19. März die Rechtsgrundlage für diese Basisschutz-Mechanismen entfallen. Das geht nicht.“ Es müsse mindestens eine einmalige Verlängerung bis zum Ende des Frühjahrs geben. „Sonst stünden die Länder faktisch ohne Schutzfunktion da.“

Corona-Lockerungen in Deutschland? Erstes Bundesland erlaubt wieder sehr viel

Update vom 2. Februar, 13.45 Uhr: Schleswig-Holsteins Landesregierung will eine ganze Reihe von Corona-Vorschriften lockern. In Geschäften soll vom 9. Februar an nur noch Maskenpflicht gelten. Kunden müssen dann keinen 2G-Nachweis mehr vorzeigen. Vor Schleswig-Holstein hatten mehrere Bundesländer die 2G-Pflicht im Einzelhandel bereits aufgrund von Gerichtsurteilen zurückgenommen, so etwa Bayern und das Saarland. Außerdem entfällt die Sperrstunde in der Gastronomie, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel bekannt gab. Das Land wolle sich „ein Stück in Richtung Normalität bewegen“.

Günther begründete die Lockerungen damit, dass Omikron zwar ansteckender, aber weniger gefährlich sei. Schwere Verläufe seien unter Geimpften kaum zu verzeichnen. „Mit unserer Impfquote liegen wir etwa auf gleicher Höhe wie unser Nachbar Dänemark, der alle Beschränkungen aufhebt“, sagte der Regierungschef. Allerdings sei dort die Anzahl der Genesenen um ein Vielfaches höher. Für die Gastronomie gibt es vorerst keine weitere Lockerung neben dem Wegfall der Sperrstunde. Dort gilt weiter 2G plus.

Daniel Günther (CDU) gab am Mittwoch Lockerungen für Schleswig-Holstein bekannt. © Marcus Brandt/dpa

Corona in Deutschland: Drosten warnt vor zu schnellen Lockerungen

Update vom 2. Februar, 10 Uhr: In der Debatte um mögliche Corona-Lockerungen sieht der Virologe Christian Drosten den Zeitpunkt für Entwarnung noch nicht gekommen. „Es gibt eine Sache, die sich erstmal nicht verändert hat. Das ist die Impflücke in Deutschland. Da kommen wir nicht so richtig vorwärts“, sagte er im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. Zuletzt sei die Impfrate sogar wieder gesunken. Beispielsweise in Dänemark sei die Impfquote höher. „Deswegen ist eben keine Entwarnung für Deutschland zu geben“, so Drosten.

Der Virologe gab zu bedenken, dass die neue Variante BA.2 von Omikron eine noch höhere Übertragbarkeit haben könnte als der derzeit in Deutschland vorherrschende Subtyp BA.1. Auf Basis neuer Daten aus Dänemark nehme er an, dass BA.2 möglicherweise einen sogenannten Fitnessvorteil und damit eine gesteigerte Übertragungsfähigkeit haben könnte. Drosten erklärte: „Der Motor, der hat schon ein paar PS mehr.“ Bei BA.1 hingegen sei er der Auffassung, dass die Variante der Immunantwort des Körpers ausweichen könnte, weshalb sie sich so schnell ausbreite.

Drosten sieht noch keine Zeit für Corona-Lockerungen in Deutschland. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Drosten bremst bei Lockerungen – und warnt vor Omikron-Subtyp: „Hat schon ein paar PS mehr“

Der Anteil von BA.2 in Deutschland ist laut dem jüngsten Wochenbericht des RKI in Deutschland „nach wie vor sehr gering“ mit 2,3 Prozent in der zweiten Woche des Jahres (Woche zuvor: 1,4 Prozent). Das RKI schreibt zu dem Subtyp: „International wird beobachtet, dass sich BA.2 stärker ausbreitet als BA.1“. Das betreffe etwa Dänemark und das Vereinigte Königreich. Drosten sagte, der Anteil von BA.2 werde zwar wohl auch in Deutschland steigen – wegen der geltenden Maßnahmen aber möglicherweise langsamer als in anderen Ländern. Genaueres sei wegen der geringen Datenlage aber noch nicht vorherzusagen.

Er sehe in den kommenden Osterferien eine zeitliche Schwelle und einen „Planungshorizont“ für die Entspannung der Corona-Lage, so Drosten. „Wir haben ganz eindeutig den Befund in Deutschland, dass die Übertragungsnetzwerke im Moment aus dem Schulbetrieb gespeist werden. Da werden spätestens die Osterferien dann den Riegel vorschieben“, sagte er. Auch die dann wieder wärmeren Temperaturen dürften sich senkend auf die Inzidenzen auswirken. Ob BA.2 bis dahin „komplett das Feld übernommen“ habe, bleibe abzuwarten.

Corona-Maßnahmen: Buschmann für Lockerungen

Update vom 2. Februar, 6.47 Uhr: Lockerungen schon nächsten Monat? Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat das nun in Aussicht gestellt. „Ich hoffe, dass im März viele Schutzmaßnahmen zurückgenommen werden können“, sagte er der Rheinischen Post vom Mittwoch.

Voraussetzung sei, dass sich das Infektionsgeschehen so entwickle wie vom Robert-Koch-Institut (RKI) prognostiziert „und ab Mitte Februar die Fallzahlen wieder sinken. Und es setzt voraus, dass wir es nicht kurzfristig mit neuen Varianten des Virus zu tun bekommen, die die Lage wieder komplett verändern.“

Auf die Frage, welche Lockerungen er sich zurzeit vorstellen könne, sagte Buschmann: „Wir müssen beispielsweise hinterfragen, ob 2G im Einzelhandel noch begründbar ist.“ Aufgrund von Gerichtsentscheidungen gebe es Bundesländer mit und ohne diese Maßnahme. Sollte sich das Ansteckungsgeschehen in den Ländern ohne 2G-Regelung nicht schlechter entwickeln als in den anderen Ländern, wecke dies Zweifel an der Geeignetheit und der Erforderlichkeit der Maßnahme.

Update vom 2. Februar, 6.03 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden sind 208.498 positive Corona-Tests laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet worden. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die 10-Millionen-Marke erstmals überschritten worden.

Nachweislich haben sich bisher 10.186.644 Menschen in Deutschland mit Sars-CoV-2 infiziert. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen, weil viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI am Mittwochmorgen mit 1227,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1206,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 940,6 (Vormonat: 222,7). Binnen eines Tages starben 196 Menschen mit oder an Corona. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 118.170.

Corona-Fallzahlen: RKI meldet 208.498 Corona-Neuinfektionen (Stand 2. Februar 2022)

10.186.644 Menschen in Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Bisher sind 118.170 Todesfälle in Verbindung mit Corona verzeichnet worden. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI etwa auf 7.789.600 Es gibt in Deutschland derzeit etwa 2.278.900 aktive Corona-Fälle.

Neue Gültigkeitsdauer für Corona-Impfnachweise ohne Booster

Update vom 1. Februar, 12.02 Uhr: Die Regelung betrifft auch Deutschland: Die digitalen Corona-Impfausweise sind heute (1. Februar) ohne eine Auffrischungsimpfung EU-weit noch neun Monate gültig. Nach Ablauf dieser 270 Tage werden Reisende wie Ungeimpfte behandelt, wenn sie nicht geboostert sind.

Die Frist beginnt nach einer zweiten Impfdosis oder beim Vakzin von Johnson & Johnson nach einer Impfung.

Die einheitliche Gültigkeitsdauer von neun Monaten soll das Reisen innerhalb der EU erleichtern. Denn einige Mitgliedstaaten wie etwa Frankreich hatten die Gültigkeit von Doppel-Impfungen bereits zeitlich beschränkt, was zu Unsicherheiten bei Reisenden führte.



Neue Impfpass-Regeln: Zeitraum um drei Monate verlängert

Die Regel gilt nur für die Einreise. Ob etwa für Restaurant- oder Kinobesuche im jeweiligen Reiseland ein Corona-Test auch für Geimpfte und Genesene verpflichtend bleibt, ist weiterhin Sache der Mitgliedstaaten.



Die EU-Kommission folgt dabei den Empfehlungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), wonach nach sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung erfolgen sollte, weil die Impf-Wirksamkeit mit der Zeit abnimmt.

Um den Mitgliedsländern genügend Zeit zum Impfen der Bürger zu geben, wurde der Zeitraum allerdings um weitere drei Monate auf ein Dreivierteljahr festgesetzt. Wie lange das Zertifikat nach einer Booster-Impfung gültig bleibt, ist auf EU-Ebene noch nicht geregelt.

Neue Regeln für den internationalen Impfpass © Axel Bueckert/Imago

Inzidenz durchbricht in Deutschland 1200er-Marke – Corona führt zu Tonnen an Gefahrenmüll

Erstmeldung vom 1. Februar: München - Die Marke von 1200 ist überschritten: Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1206,2. Das teilte das RKI am Dienstagmorgen mit. Vor einer Woche lag sie noch bei 894,3. Binnen eines Tages kamen 162.613 Corona-Neuansteckungen sowie 188 weitere Covid-Todesfälle hinzu. Aktuell liegt die Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,64.

Für Aufsehen sorgte am Montagabend indes eine bestimmte Demo gegen die Corona-Maßnahmen: In Ostfildern versammelten sich etwa 200 Menschen, sie waren angemeldet und der Protest verlief laut Polizei friedlich. Zuvor hatte aber eine Ankündigung des Oberbürgermeisters Christof Bolay (SPD) eine Protestwelle in sozialen Medien ausgelöst. In bestimmten Chatgruppen hieß es sogar, es gebe einen „Schießbefehl“ auf die Demonstranten.

Bolay und die Polizei Reutlingen widersprachen dieser Darstellung vehement. „Der Einsatz der Schusswaffe zur Durchsetzung eines Versammlungsverbots ist ausgeschlossen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Corona-Impfpflicht in Einrichtungen: Probleme bei der Kontrolle

Unterdessen sehen sich die Gesundheitsämter nicht in der Lage, die ab 16. März geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht wirksam zu kontrollieren. Das berichtet der Evangelische Pressedienst (epd) und bezieht sich dabei auf ein Gespräch von Elke Bruns-Philips mit der Rheinischen Post vom Dienstag.

Sie ist Vize-Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes und sagte der Zeitung, die Gesundheitsämter sprächen bei ungeimpften Mitarbeitern aus Kliniken und Heimen nicht automatisch ein Beschäftigungsverbot aus, sondern müssen alle Einzelfälle prüfen. Auch ein Bundesgesundheitsministeriums-Sprecher äußerte sich gegenüber dem Portal Business Insider ähnlich.

Symbolbild: Die Corona-Inzidenz hat in Deutschland die Marke von 1200 überschritten. © IlluPics/Imago

WHO: Corona-Pandemie führt zu riesigem Medizinmüll-Berg

Die Pandemie verursacht noch Probleme ganz anderer Art. Inzwischen haben sich weltweit mehr als 200.000 Tonnen medizinischen Abfalls angehäuft - vieles davon Plastikmüll. Das schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.

Die UN-Behörde forderte nun an diesem Dienstag (1. Februar) Strategien, um Mensch und Umwelt vor schlecht entsorgten Schutzanzügen, Test-Kits und Impf-Utensilien zu schützen. Sie drängt auf umweltfreundlichere Verpackungen, wiederverwendbare Schutzbekleidung und Investitionen in Recyclingsysteme.

Schon vor der Pandemie waren nach WHO-Angaben ein Drittel aller Gesundheitseinrichtungen nicht in der Lage, ihren Müll fachgerecht zu entsorgen. Die zusätzlichen Covid-Abfälle seien ein Gesundheits- und Umweltrisiko für medizinisches Personal sowie für Menschen, die in der Nähe von Deponien leben, hieß es. (frs/dpa/AFP)