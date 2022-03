Corona Deutschland: Lauterbach appelliert an Länder: „Wir müssen jetzt handeln“

Von: Momir Takac

Bayern fordert schnelle Nachbesserungen beim neuen Infektionsschutzgesetz. Lauterbach und Wieler sehen eine ernste Corona-Lage in Deutschland. Der News-Ticker.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach skizziert ernste Corona-Lage in Deutschland (Update vom 25. März, 10.44 Uhr).

Bayern fordert schnelle Nachbesserungen beim Infektionsschutzgesetz (Erstmeldung).

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen (Erstmeldung).

Update vom 25. März, 10.44 Uhr: Karl Lauterbach hat eine ernste Corona-Lage in Deutschland skizziert. „Von einem Freedom Day ist keine Rede“, sagte der Bundesgesundheitsminister auf einer Pressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler in Berlin. Die Infektionszahlen steigen, Todeszahlen seien hoch, in den Krankenhäusern sei die Lage ernst.

„Wir müssen jetzt handeln“, forderte Lauterbach. Der SPD-Politiker appellierte an die Bundesländer, die Hotspot-Regeln nach dem Vorbild von Mecklenburg-Vorpommern durchzusetzen. Angesichts sehr hoher Infektionszahlen sei eine Situation entstanden, in der man nicht einfach abwarten könne, bis besseres Wetter die Lage entspanne. „Wir können es nicht lassen, wie es derzeit ist.“

Wieler betonte, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. „Jede Woche sterben 1.000 Menschen an einer Omikron-Infektion“, sagte er. Menschen über 60 Jahre hätten ein besonders hohes Risiko, schwer an Omikron zu erkranken und zu sterben. Besonders zum Schutz von Risikopatienten legte der RKI-Chef jedem die Basis-Corona-Regeln ans Herz.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek: Infektionsschutzgesetz „nicht praktikabel und untauglich“

Erstmeldung vom 25. März

Berlin/München - Bayern fordert rasche Nachbesserungen beim neuen bundesweiten Rechtsrahmen für Corona-Schutzmaßnahmen in den Bundesländern. „Aus meiner Sicht ist das Gesetz nicht praktikabel und untauglich, den Schutz der Bevölkerung tatsächlich zu gewährleisten“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek der Deutschen Presse-Agentur. Auch um die Rechtsschwierigkeiten zu umgehen, hatte Ministerpräsident Markus Söder den „Freedom Day“ gestrichen und Corona-Maßnahmen beibehalten.

„Die Hotspot-Bestimmungen sind viel zu unbestimmt und lassen es einfach nicht zu, rechtssicher Regelungen umzusetzen.“ Es sei ja auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern schwierig zu sagen: „Na ja, wir probieren mal, ob das hält oder nicht“, zeigte sich Holetschek skeptisch. Das von der Ampel-Koalition geänderte Infektionsschutzgesetz war auf breiten Protest der Länder gestoßen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der CSU-Politiker warb dafür, eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg zu bringen. „Kompromisse zu suchen und zu finden, ist sicher nicht verkehrt bei so einer wichtigen Frage. Wir sollten nicht in der Endlosschleife verharren, wenn es im Herbst wieder um neue Auflagen geht“, so Holetschek. Die Diskussion über eine Corona-Impfpflicht hatte in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen.

Bundesweite Corona-Inzidenz erneut gestiegen - Fast 300.000 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist gestiegen und hat erneut einen Höchstwert erreicht. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1756,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1752,0 gelegen.

Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1706,3 (Vormonat: 1259,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 296.498 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 297.845 Ansteckungen.

Corona in Deutschland: Fast 20 Millionen nachgewiesene Infektionen seit Pandemie-Beginn

Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 288 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 226 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 19.893.028 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 7,28 an (Mittwoch: 7,23). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Die Zahl der Genesenen gab das Robert-Koch-Institut mit 15.518.700 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128.110.